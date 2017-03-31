Kayserispor hazırlıkları tamamlandı

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında yarın Kayserispor’u ağırlayacak olan Antalyaspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, Kayserispor maçının son hazırlığını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay gözetiminde yaptı. Akdeniz ekibi Antalyaspor'da çalışma ısınma koşusu ve 5'e 2'den sonra yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi. Antrenmana gribal rahatsızlığı bulunan Sakıb Aytaç ile dizindeki ağrılar nedeniyle salı gününden sonra takımla çalışamayan Deniz Kadah ve izinli olan Jean Makoun katılmadı. Perşembe günü yapılan antrenmanda sakatlanan kaleci Saso Fornezzi de fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.



Kırmızı-beyazlıların, Kayserispor maçının kamp kadrosu ise şu oyunculardan oluştu:

"Ferhat, Ozan, Ahmet, Celustka, Salih, Chico, Sakıb, Zeki, Charles, Deniz, El Kabır, Eto'o, M'bılla, Sandro, Yekta, Danilo, Yusuf, Serdar, Drole, Emre, Dıego, Harun ve Horic."