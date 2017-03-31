Kayserispor hazırlıkları tamamlandı
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında yarın Kayserispor’u ağırlayacak olan Antalyaspor maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlıların, Kayserispor maçının kamp kadrosu ise şu oyunculardan oluştu:
"Ferhat, Ozan, Ahmet, Celustka, Salih, Chico, Sakıb, Zeki, Charles, Deniz, El Kabır, Eto'o, M'bılla, Sandro, Yekta, Danilo, Yusuf, Serdar, Drole, Emre, Dıego, Harun ve Horic."
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:14
- Lyon yerine M.United'ı isterdim
Toplam 8
Yorum
KARTALL bende ajax ve lyon çıkmasın istiyordum amma yapacak birşey yok artık.orda çok iyi oynamamız lazım.aboubakar tamda oynayacağı maçlarda oynaya
- Aziz Yıldırım'dan Yıldırım Demirören'e mektup
Toplam 8
Yorum
sarraf sizlerin yöneticileri 20 yıldır değişiyor da çok mu başarılılar allah aşkına
- Aziz Yıldırım'dan Yıldırım Demirören'e mektup
Toplam 8
Yorum
sarraf Arkadaşlar öyle bir aziz yıldırım saplantınız oluşmuş ki doğruyu bile duymaya tahammül edemiyorsunuz sizlerin yöneticileri 20 yıldır
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