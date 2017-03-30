''Ben buradayım!''
Eto’o, terörü bahane edip kaçanlara seslendi: “Türkiye Fransa’dan ya da Almanya’dan daha tehlikeli değil. Bu kaçış bir bahane. Ben buradayım.”
Kırmızı-beyazlılar'ın dünyaca ünlü yıldız golcüsü Samuel Eto'o, Teknik Direktör Rıza Çalımbay'la bir lisede katıldığı söyleşide çarpıcı itiraflarda bulundu. Kamerunlu golcü, terörü bahane edip ayrılan yabancı futbolculara yönelik, "Bundan birkaç gün önce Londra'da meydana gelen üzücü olay var. Daha önce Almanya, Paris'te olan olaylar var. Türkiye bence Fransa ya da Almanya'dan daha tehlikeli bir ülke değil. Ama her oyuncunun fikirleri vardır. Bu kaçışı bir bahane olarak görüyorum. Ben buradayım" diye sitem etti. Antalya'da olmaktan mutlu olduğunu da belirten Eto'o, "Aylar sonrası ne gösterir bilemeyiz" ifadelerini kullandı.
'UEFA'YA BAŞKAN OLUR'
Rıza Çalımbay, Eto'o gibi bir futbolcuyla çalışmasının kendisi için büyük şans olduğunu belirtip, kariyeri konusunda ilginç tespitler yaptı. Çalımbay, "Eto'o, futbol kariyeri muhteşem olan birisi. Kendisiyle çalışmaktan çok mutluyum. İlerde çok iyi yere geleceğini düşünüyorum, belki cumhurbaşkanı olabilir, UEFA'ya başkan olabilir" ifadelerini kullandı.
'UEFA'YA BAŞKAN OLUR'
Rıza Çalımbay, Eto'o gibi bir futbolcuyla çalışmasının kendisi için büyük şans olduğunu belirtip, kariyeri konusunda ilginç tespitler yaptı. Çalımbay, "Eto'o, futbol kariyeri muhteşem olan birisi. Kendisiyle çalışmaktan çok mutluyum. İlerde çok iyi yere geleceğini düşünüyorum, belki cumhurbaşkanı olabilir, UEFA'ya başkan olabilir" ifadelerini kullandı.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
''Ben buradayım!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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