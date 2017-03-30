Antalyaspor’da neşeli antrenman

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşacak Antalyaspor, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı idmanla devam etti.

Süper Lig'de topladığı 39 puanla 6. sırada yer alan Antalyaspor, 26. haftada cumartesi günü sahasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay gözetiminde yapılan antrenman koşuyla başladı. Koşunun ardından ısınma hareketleri yapan kırmızı-beyazlı oyuncular 5'e 2 top kapmayla çalışmayı idmana devam etti. Antalyaspor'da oyuncuların 5'e 2 top kapma mücadelesinde hayli neşeli oldukları gözlerden kaçmadı. Antalyasporlu futbolcular antrenman boyunca da birbirleriyle şakalaştı. Çalışmada oyuncular iki gruba bölünürken, bir grup orta ve şut çalışması, diğer grup ise yarı alanda çift kale maç yaptı. Kırmızı-beyazlılar çalışmayı koşuyla tamamladı. Antalyaspor'da yapılan antrenmana hafif sakatlığı bulunan Deniz Kadah ve izinli olarak ülkesinde bulunan Makoun katılmadı.



"Atakan'a doğum günü sürprizi"

Öte yandan antrenmanın sonunda Antalyaspor'da Atakan Cangöz'ün 25. yaş günü kutlandı. Atakan'a doğum günü pastasından ilk dilimi kırmızı-beyazlıların dünyaca ünlü golcü oyuncusu Samuel Eto'o yedirdi. Pastanın kesilmesinin ardından oyuncular antrenmanı tamamladı.