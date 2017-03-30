Antalyaspor’da neşeli antrenman
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşacak Antalyaspor, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı idmanla devam etti.
"Atakan'a doğum günü sürprizi"
Öte yandan antrenmanın sonunda Antalyaspor'da Atakan Cangöz'ün 25. yaş günü kutlandı. Atakan'a doğum günü pastasından ilk dilimi kırmızı-beyazlıların dünyaca ünlü golcü oyuncusu Samuel Eto'o yedirdi. Pastanın kesilmesinin ardından oyuncular antrenmanı tamamladı.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:24
- Oğuzhan'a Roma pençesi
Toplam 10
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 20 MİLYON KİMSE KİMSEYE ARTIK VERMİYOR..BOŞ HAYALLER KURMAYALIM 12 MİLYON EURO DAN BAHSEDİYORUZ. TÜRK PARASIYLA 48 TRİLYON ! ! SAT GİTSİN..!
- Fener’den kaptılar
Toplam 1
Yorum
BURSA TEBRİKLER BURSA SPOR. AMA YARIN AZİZ İŞARET EDERSE HEMEN BAĞIŞLARSINIZ FERNANDAU, OZAN, VOLKAN GİBİ.
- Cavani'nin yanı Van Persie!
Toplam 10
Yorum
bizi kimler yönetiyor Ozan 8 M.Euro, Özer Hurmacı: 5 M.Euro , Mehmet Topuz: 8 M. Euro, Guiza: 14 M.Euro, Van Persie: 6 M.Euro. Tuncay,Gökhan,Caner bedava...
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