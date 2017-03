Eto'o'dan Türkiye açıklaması

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yönetici Cumhur Arıcı ve yıldız futbolcu Samuel Eto'o, Konyaaltı İlçesi'ndeki Muhittin-Mustafa Böcek Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle buluştu. Etkinlik, 150 kişilik toplantı salonunda yapıldı ancak yoğun ilgi nedeniyle izdiham yaşandı.

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Samuel Eto'o için hazırlanan sinevizyon gösterisinin ardında, öğrenciler teknik adam ve yıldız futbolcuya sorular yöneltti. Antalyaspor'un ligin ilk 6 haftasındaki performansıyla ilgili soru üzerine Samuel Eto'o, teknik patron Rıza Çalımbay'a övgüler yağdırarak, "Çıkışı olmayan bir tünelde gibiydik. En büyük şansımız büyük tecrübesi olan Rıza hocanın gelmesiydi. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Onun sayesinde bugünlere geldik" dedi.

ETO'O ANTALYASPOR'DA KALACAK MI?

Bir öğrencinin sezon sonunda Antalyaspor'da kalıp kalmayacağına ilişkin sorusuna Eto'o, "Yarın ne olacağını hiçbir zaman bilemeyiz ama bugün için soruyorsanız, şu an kulübümde, hocamla, takım arkadaşlarımla çok mutluyum. 3-5 ay sonra ne olacağını bilemeyiz ama bugünü konuşmak gerekiyorsa çok mutluyum" diye yanıt verdi.

İdolünün sorulmasını üzerine Eto'o, "Pele gibi bir kaç idolüm oldu. Her zaman onlar gibi olmak istiyordum. Futbolun tarihini yazmak istedim. Bu konuda da futbola katkıda bulunduğumu düşünüyorum" dedi.

Galatasaray ile oynanan maçta kaleci Muslera'dan yediği çalımın hatırlatılması üzerine Eto'o, "Bu da futbolun bir parçası. Bazen de kalecileri ve defans oyuncuları çalımlıyorum. O da işini yaptı. Normal karşılıyorum" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINA ÖVGÜ

Türkiye'de taraftarların ırkçı söylemleri ile karşılaşıp, karşılaşmadığı şeklindeki soruya da Eto'o, Avrupa'da yaşadığı bir anısını anlatarak yanıt verdi.

Eto'o, "Türkiye'de başıma böyle bir şey gelmedi. Tam tersi aslında enteresan bir anım var. Avrupa'nın başka bir ülkesinde başıma geldiği zaman Beşiktaş taraftarının o gün için bana verdiği destek aklımda kaldı. Bu konuyu da hiçbir zaman unutmayacağım. Maçta maskemi takarak ismimi söylemiş, tezahürat yapmışlardı. Benim için duygusal bir andı."

ETO'O'NUN TERÖR YORUMU

Türkiye'de yaşanan terör olayları sonucunda bazı futbolcuların ülkeyi terk ettiğinin hatırlatılması üzerine Samuel Eto, şöyle konuştu:

"Maalesef bugün dünyanın her yerinde terörizm var. Sadece Türkiye'de değil. Bundan birkaç gün önce Londra'da olan üzücü olay. Daha öncesinde Almanya'da, New York'ta, Paris'te olan olaylar. Sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde oluyor bunlar. Türkiye bence Paris'ten, Almanya'dan daha tehlikeli bir ülke değil. Her futbolcu kendi fikirlerine sahiptir. Ben bu kaçışı bahane olarak görüyorum. Ben buradayım."

"SORULARI ETO'O'YA SORUN BEN BURADAYIM"

Öğrencilerin kendisine soru sormak istemesi üzerine Teknik Direktör Rıza Çalımbay, şunları söyledi: "Bence soruları hep Eto'o'ya sorun. Ben buradayım, bir yere gitmiyorum. Türkiye'deyim. Çünkü az önce kendisi de söyledi. 2- 3 ay sonra ne olacağını kendisi de bilmediğini belirtti. Onun için Eto'o, futbolla ilgili bizler için, Türkiye için çok büyük bir şans. Eto'o'nun futbol kariyeri çok yüksek. Ben de kendisiyle çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Çok iyi bir profesyonel. Futbol oynarken de kendisini seviyordum. Eto'o belki ileride cumhurbaşkanı olabilir, UEFA başkanı olabilir. Hazır burada yakalamışken ona sorun. Topluma mal olmuş insanların sizlerle bir şeyler paylaşması çok güzel. Sizlerin de bunlardan ders alması, dinlemesi çok güzel bir şey."

Teknik direktörlük mü futbolculuk mu daha çok zor? şeklindeki bir soruya ise Rıza Çalımbay, "Teknik direktörlük dünyanın en zor mesleklerinden biri. Çok zor bir iş. Her şey futbolcuya bağlı. 2-3 hafta önce Galatasaray'a maç kaybettik. Son saniyede gol yedik ve maç bitti. Kenardan yapabileceğiz hiçbir şey yok. Her şeyi öğretiyoruz ama arkadaşımız Eren'i kaçırıyor ve gol oluyor. Yapacak bir şey yok" diye yanıt verdi.

Etkinlik Rıza Çalımbay ve Samuel Eto'o'ya okulun forması ve çiçek verilmesiyle son buldu.