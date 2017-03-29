 Deniz yarıda bıraktı – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    Deniz yarıda bıraktı

    Deniz yarıda bıraktı
    sahasında yapacağı Kayseri maçının hazırlıklarını sürdürdü. Dünkü idmanda pas çalışması sırasında sağ ayağında ağrı oluşan Deniz Kadah, antrenmanı yarıda bıraktı. Teknik patron Rıza Çalımbay, "Mücadele gücümüzü yükseltmeliyiz" dedi.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:24
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