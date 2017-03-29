 Antalyaspor'da Kayserispor hazırlıkları – Fotomaç – 29 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Mart 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Antalyaspor'da Kayserispor hazırlıkları

    Antalyaspor'da Kayserispor hazırlıkları

    Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 1 Nisan Cumartesi günü Kayserispor ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, izinli olarak ülkesinde bulunan Jean Makoun dışındaki tüm futbolcular katıldı.

    Koşuyla başlayan idmanda futbolcular, dar alanda pas ve şut çalışmalarında bulundu. Antrenman, çift kale maç ile tamamlandı. Maç sırasında teknik direktör Çalımbay, futbolcularını zaman zaman uyardı.

    Öte yandan, Kamerunlu oyuncu Samuel Eto'o ile bir süre özel olarak görüşen Çalımbay, diğer futbolcularla da ayrı ayrı kısa süreli toplantı yaptı.

    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:34
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Antalyaspor'da Kayserispor hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.