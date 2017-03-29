Antalyaspor'da Kayserispor hazırlıkları
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 1 Nisan Cumartesi günü Kayserispor ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Koşuyla başlayan idmanda futbolcular, dar alanda pas ve şut çalışmalarında bulundu. Antrenman, çift kale maç ile tamamlandı. Maç sırasında teknik direktör Çalımbay, futbolcularını zaman zaman uyardı.
Öte yandan, Kamerunlu oyuncu Samuel Eto'o ile bir süre özel olarak görüşen Çalımbay, diğer futbolcularla da ayrı ayrı kısa süreli toplantı yaptı.
- 29 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:34
- Wesley değil Nasri
Toplam 16
Yorum
serdar akay moruk v pili bitmek üzere oln oyuncu listesi leiva.nasri,mandzukiç,Khacheridi _ dandik oyuncu listesi kubilay,tunay emre akbaba PARALAR ÇÖPE
- Türk taraftarı Lyon’u çıldırttı
Toplam 4
Yorum
10numara ben diyorum yazın bunu ilk maç lyonda 0-1 bjk alacak ikinci mac berabere bitecek
- Federasyona sızmış Fetöşistler var!
Toplam 6
Yorum
FB ne alakası var. SİZİ TEBRİK EDERİZ. KONUYU ÇOK BASİTE İNDİRGEYEREK HERKESİN ANLAYACAĞI ŞEKİLDE ANLATMIŞSINIZ. AMA ONLAR HALA ANLAMAK İSTEMİY
Antalyaspor'da Kayserispor hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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