Antalyaspor'da Kayserispor hazırlıkları

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, izinli olarak ülkesinde bulunan Jean Makoun dışındaki tüm futbolcular katıldı.

Koşuyla başlayan idmanda futbolcular, dar alanda pas ve şut çalışmalarında bulundu. Antrenman, çift kale maç ile tamamlandı. Maç sırasında teknik direktör Çalımbay, futbolcularını zaman zaman uyardı.

Öte yandan, Kamerunlu oyuncu Samuel Eto'o ile bir süre özel olarak görüşen Çalımbay, diğer futbolcularla da ayrı ayrı kısa süreli toplantı yaptı.