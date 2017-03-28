Antalyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 1 Nisan Cumartesi günü Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Koşuyla başlayan idmanda futbolcular, dar alanda pas ve şut çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Maç sırasında teknik direktör Çalımbay'ın futbolcularına uyarılarda bulunduğu görüldü.
Pas çalışması sırasında sağ ayağında ağrı oluşan Deniz Kadah, antrenmanı yarıda bıraktı.
- 28 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 13:50
- Talisca’ya yeni görev
Toplam 4
Yorum
diyarbakır1903 ee rakiplere taktiği açıklamışsınız :)
- Tarihin en kötüsü!
Toplam 2
Yorum
dalguc eyyy yönetim bu hocaya bu kadar sabrettiniz sonunda bu tarihi başarısızlığa imza attınız şimdi hep beraber istifa edin
- Fırtına’ya 17’lik yıldız: Kadıoğlu
Toplam 2
Yorum
baksoy Fiyatı artırmak için mi transfer edilecek genç futbolcuların isimlerini açıklıyorsunuz ?
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