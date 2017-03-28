Antalyaspor, Kayserispor'a hazırlanıyor
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 1 Nisan Cumartesi günü Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Koşuyla başlayan idmanda futbolcular, dar alanda pas ve şut çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Maç sırasında teknik direktör Çalımbay'ın futbolcularına uyarılarda bulunduğu görüldü.
Pas çalışması sırasında sağ ayağında ağrı oluşan Deniz Kadah, antrenmanı yarıda bıraktı.
- 28 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 18:08
- Tudor 7 transfer istedi
Toplam 24
Yorum
malesef tudor geldiğinden beri takıma top oynatmadı kontra atak futbolu bize ters! bizler hücum futbolu istiyoruz tudorda fazla ömür göremiyorum
- Tolgay ısrarı
Toplam 17
Yorum
GARAGARTAL Ne satması kardeşim.Atiba kaç sene daha oynayabilcek.Sonra yine adam ara,ön libero ara ortasaha ara.Bu adam satılmaz,çok yönlü futbolcu
- Volkan takıma katılıyor
Toplam 1
Yorum
çilekeş katılmasa ne iyi olurdu.
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