 Ramon Motta döndü – Fotomaç – 26 Mart 2017
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    26 Mart 2017, Pazar
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    döndü

    Ramon Motta döndü
    'da ailevi problemleri nedeniyle futbolu dahi bırakacağı iddia edilen Ramon Motta çalışmalara başladı. 1.5 aydır idmanlara çıkmayan Motta "Geri döndüm. Eski formuma bir an önce kavuşacağım" dedi.
    1. 26 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:28
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