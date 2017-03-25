 Kayseri alarmı – Fotomaç – 25 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Mart 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Kayseri alarmı

    Kayseri alarmı
    Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligdeki Kayseri maçının kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, "Eğer kazanırsak, Avrupa hedefimiz güçlenir. Çok hırslıyız" dedi.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kayseri alarmı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.