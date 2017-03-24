 Samuel Eto’o özür diledi... – Fotomaç – 24 Mart 2017
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    24 Mart 2017, Cuma
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    Samuel Eto’o özür diledi...

    Samuel Eto’o özür diledi...
    'Eto'o'nun Beşiktaş karşılaşmasının sonunda oyundan alınınca su şişesine tekme atmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusuna Antalyaspor'un hocası Rıza Çalımbay, "Olayı görmedim. Aynı hareketleri Beşiktaşlı Quaresma da yapıyor. Eto'o da oyundan çıkarken gol atmadığı için bu hareketi yapmış olabilir. Önemli bir şey değil, kendisi de özür diledi, kabul ettik. Eto'o'da neyin ne olduğunu biliyorum. Onun üstüne gidip başka olay çıkarmaya gerek yok. Bu takım başarılı oldu ise hep birlikte olduk. Ufak tefek şeyleri büyütmeyelim" dedi.

    Burada çok mutlu
    Antalyaspor'da gündem Eto'o'nun geleceğinin ne olacağı... Eto'o'ya gelen somut bir transfer teklifi olmadığını ifade eden Rıza Çalımbay, "Yönetim kurulu toplantısı olacak, orada her şeyi konuşacağız. Kalan 9 maçımızı masaya yatıracağız. Şu anda Eto'o bizim futbolcumuz ve Antalya'da mutlu..." dedi.
    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:16
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