Samuel Eto’o özür diledi...
'Eto'o'nun Beşiktaş karşılaşmasının sonunda oyundan alınınca su şişesine tekme atmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusuna Antalyaspor'un hocası Rıza Çalımbay, "Olayı görmedim. Aynı hareketleri Beşiktaşlı Quaresma da yapıyor. Eto'o da oyundan çıkarken gol atmadığı için bu hareketi yapmış olabilir. Önemli bir şey değil, kendisi de özür diledi, kabul ettik. Eto'o'da neyin ne olduğunu biliyorum. Onun üstüne gidip başka olay çıkarmaya gerek yok. Bu takım başarılı oldu ise hep birlikte olduk. Ufak tefek şeyleri büyütmeyelim" dedi.
Burada çok mutlu
Antalyaspor'da gündem Eto'o'nun geleceğinin ne olacağı... Eto'o'ya gelen somut bir transfer teklifi olmadığını ifade eden Rıza Çalımbay, "Yönetim kurulu toplantısı olacak, orada her şeyi konuşacağız. Kalan 9 maçımızı masaya yatıracağız. Şu anda Eto'o bizim futbolcumuz ve Antalya'da mutlu..." dedi.
Burada çok mutlu
Antalyaspor'da gündem Eto'o'nun geleceğinin ne olacağı... Eto'o'ya gelen somut bir transfer teklifi olmadığını ifade eden Rıza Çalımbay, "Yönetim kurulu toplantısı olacak, orada her şeyi konuşacağız. Kalan 9 maçımızı masaya yatıracağız. Şu anda Eto'o bizim futbolcumuz ve Antalya'da mutlu..." dedi.
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- NBA tarihine geçen "triple double"
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Hiç üçlük atmamış sanki bu rekora özel oynamış gibi..
- UEFA Başkanı Ceferin'den değişiklik sinyali
Toplam 1
Yorum
ali kırcı son 11 yılda 6 kupayı real ve barca almış son 3 yılda final oynayan 6 takımın 5i ispanyol rekabetmi kalmış arkadaş..
- Haydi Türkiyem tam zamanı!
Toplam 16
Yorum
ts61 mehmet topal selcuk inan formsuz almisin ilk 11e turkiyede futbolcu mu yok rezillik ya volkan sen almisin ilk 11 birak bu isleri artik
Samuel Eto’o özür diledi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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