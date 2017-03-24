Antalyaspor'da Kayseri hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor. Kırmızı beyazlılar Atilla Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmana ısınma ve koşuyla başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmanda top kapma ve pas çalışmasının ardından kırmızı beyazlılar, sınırlı alanda taktik maç yaptı. Antrenmana ailevi sorunları nedeniyle 6 haftadır takımdan ayrı kalan Motta da katıldı. Bunalıma girdiği için izin alarak ülkesinde tedavi gördüğü belirtilen Motta'nin kilo verdiği gözlendi. Motta, antrenmanda fizyoterapist gözetiminde çalıştı.



Taktik maçta aldıkları darbe nedeniyle Sakıb ile Serdar hafif sakatlık yaşadı. İki futbolcu da tedbir amaçlı antrenmanı tamamlamadı. Antrenmanı teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Antalya'da yaşayan kızı Ayça, damadı Çağrı Sağlam ve torunu Mila da izledi. Çalımbay, 2 yaşındaki torunuyla top oynadıktan sonra kucağına alıp sevdi.



Antrenmana izinli Eto'o, Fornezzi, Makoun ile ülkesinin milli takımında forma giyen Celustka katılmadı. Eto'o'nun UNICEF'in davetlisi olarak Kamarun'a gittiği belirtildi.