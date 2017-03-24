 Antalya’da Kayseri alarmı – Fotomaç – 24 Mart 2017
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    24 Mart 2017, Cuma
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    Antalya’da Kayseri alarmı

    Antalya’da Kayseri alarmı
    Antalyaspor sahasında yapacağı Kayseri maçının hazırlıklarını sürdürdü. Dünkü idmana izinli olan Mbilla, Motta, Makoun, Fornezzi ve El Kabir ile ülkesinin milli takım kampında bulunan Celustka katılmadı. Yöneticiler, "Kayserispor maçı bizim ligdeki hedeflerimizi belirleme açısından önemli" dedi.
    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:29
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