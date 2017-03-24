Antalya’da Kayseri alarmı

Antalyaspor sahasında yapacağı Kayseri maçının hazırlıklarını sürdürdü. Dünkü idmana izinli olan Mbilla, Motta, Makoun, Fornezzi ve El Kabir ile ülkesinin milli takım kampında bulunan Celustka katılmadı. Yöneticiler, "Kayserispor maçı bizim ligdeki hedeflerimizi belirleme açısından önemli" dedi.