Rıza Çalımbay'dan Eto'o açıklaması

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Atilla Konuk Tesisleri'nde haftalık değerlendirme toplantısı yaptı. Beşiktaş karşılaşmasında taraftara desteğinden dolayı teşekkür eden Çalımbay, Antalyaspor'un sahasında oynayacağı 5 maçta da tribünde aynı kalabalığı görmek istediklerini dile getirdi. Ligi ilk 10 takım arasında en iyi yerde bitirip seneye daha iyi olmak istediklerine dikkati çeken Çalımbay, "Kalan 9 maçı en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. En kritik maç Kayseri karşılaşması. Bu maç için hazırlanıyoruz. Tek düşüncemiz bu maçı çok iyi şekilde bitirmek" diye konuştu.

"KAYSERİ MAÇI YOLUMUZU ÇİZECEK"



Milli maç dolayısıyla lige verilen arada cumartesi günü hazırlık maçı oynayacaklarına değinen Rıza Çalımbay, az forma şansı bulan futbolculara görev vereceğini, diğer futbolcuların da antrenman yapacağını anlattı. Ligde elde ettikleri iyi sonuç ve istikrarı son maça kadar sürdürmek istediklerini belirten Çalımbay, "Önemli olan sonunu çok iyi getirmek. Sonu iyi getirmek için ilk oynayacağımız Kayseri maçı çok kritik. Çünkü yolumuzu, nereye gideceğimizi çizecek" dedi.



"MOTTA'YI KAZANMAK İSTİYORUZ"



Diego'nun sakatlığının devam ettiğini Motta'nın da izinli olduğunu anlatan Çalımbay, Motta'yı tekrar kazanmak istediklerini söyledi. Eto'o hakkında çıkan transfer söylemlerini ise Çalımbay, "Yönetimle toplantılar yapacağız. İlkini bugün yapacağız. Takımımızla, gelecekle, oynayacağımız maçlarla ilgili görüşeceğiz. Şu anda Eto'o bizde ve kalan maçlarımıza bakacağız" dedi.



ETO'O'NUN TEPKİSİ



Eto'o'nun Beşiktaş maçında oyundan çıkmasının ardından su şişelerini tekmelemesinin sorulması üzerine Çalımbay, şöyle konuştu:



"92.5 dakika oyunda kaldı. Ben fark etmedim. Sonradan gördüm. Bunlar olabilir. Quresma da aynısını yapıyor. Büyütmemek lazım. Kendisi geldi özür diledi. Dün de özür diledi. Biz özrünü kabul ettik. Kendisi de biliyor neyin ne olduğunu. Genç birisi olsa 'bir daha böyle bir şey görmeyelim' deriz ama kendisini de uyardık. Futbolcunun bir anlık tepkisi. Üzerine gidip daha da büyütmeye gerek yok. Gol atamamaya da tepki göstermiş olabilir."



MİLLİ MAÇ



Rıza Çalımbay, A Milli Takım'a Finlandiya maçında başarı diledi. A Milli Takım kadrosunun çok iyi olduğunu ve Finlandiya karşısında mutlaka galip ayrılmaları gerektiğini vurgulayan Çalımbay, "Milli takım için kritik maç olacak. Son oynadığımız maçta moral kazandık. Yolumuza devam etmemiz için milli takımımızın Finlandiya maçını geçmesi gerekiyor" dedi.