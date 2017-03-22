 ''Muhteşem bir tesis olmuş'' – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    ''Muhteşem bir tesis olmuş''

    ''Muhteşem bir tesis olmuş''

    Türkiye Futbol Federasyonu () Başkanı ve Türkiye Futbol Direktörü , Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ni ziyaret etti.

    2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde 24 Mart 2017 Cuma günü Finlandiya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı maçı dolayısıyla Antalya'ya gelen Başkanı , TFF Başkanvekili Ali Dürüst, ile Türkiye Futbol Direktörü , Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ni inceledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, Antalyaspor Vakfı Başkanı Dündar Uluğkay, Antalyaspor Kulübü Asbaşkanları İsmail Bilal, Bora Terzioğlu, Nurettin Ünal, Şefik Öz, Antalyaspor Yönetim Kurulu üyeleri Sabri Ünver, Nadire Konuk, Emin Hesapçıoğlu, Salih Peker, Mehmet Akdağ, A Futbol Takım Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Sportif Direktör ve Genel Menajer Servet Çavuşoğlu, Genel Koordinatör Oya Ayçetin ve Kulüp Genel Müdürü Adem Kart da hazır bulundu.



    "İYİ TESİS KALİTELİ FUTBOLU VE OYUNCUYU GETİRİR"
    TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Antalyaspor'a desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Menderes Türel'e teşekkür etti. Tesisleri çok beğendiğini belirten Demirören, "Avrupa'daki sayılı futbol kulüpleri tesislerinden biri olmuş. Belediyeler kulüplere maddi kaynak yerine tesis kaynağı yaratmalı. Bu kulüpler için uzun vadede çok daha faydalı olacaktır. İyi tesisler kaliteli futbolu ve oyuncuyu getirir. Bunun sonucunda da Türk futbolunun kalitesini yükseltir" dedi.



    "AVRUPA STANDARTLARINDA BİR TESİS OLMUŞ"
    Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ise "Gerçekten muhteşem bir tesis olmuş. Türkiye'nin, böyle tesislere ihtiyacı var. Menderes Türel'e Antalya'ya böyle bir tesis kazandırdığı için teşekkür ediyoruz. Yeni tesisin, takıma da yansıdığı ortada. Bu tip yeniliklerin ve tesisleşme gerek yönetime gerek basına gerekse seyirciye önemli bir katkıdır. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri Avrupa standartlarında bir tesis olmuş. Kulüp olarak güzel neticelere ev sahipliği yapmanız dileğiyle" dedi.

    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:19
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