Antalyasporlu Celustka milli takımda
Antalyaspor'un sağ kanat oyuncusu Ondrej Celustka, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Çekya'nın (Çek Cumhuriyeti) San Marino ile oynayacağı karşılaşmanın aday kadrosuna çağrıldı.
Çekya'nın aday kadrosuna davet edilen Celustka'nın 5 gün sonra Antalya'ya döneceği bildirildi. Celustka, Antalyaspor'da milli takıma çağrılan tek futbolcu oldu. Ülkesinin farklı yaş kategorilerindeki milli takımında görev alan Celustka, A Milli takımda resmi maçta forma giymedi. Resmi maç için ilk defa davet alan Celustka, ülkesinin milli takımında 4 yıl önce 1 defa hazırlık maçında oynadı.
ANTALYASPOR'DA HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Antalyaspor'da, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada futbolculara verilen 2 günlük izin sona erdi. Kırmızı beyazlı takımın lige verilen arayı hazırlık maçı da oynayacağı açıklandı. Antalyaspor, hazırlık maçında cumartesi günü 17.00'de Giresunspor ile karşılaşacak.
- 22 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:08
- Lens mi Sow mu?
Toplam 15
Yorum
TARAFTAR İkisini de alın bjk ın olsun , Hatta bunların yanında Wielıda bonus olarak beleş verelim.
- Stoch, teknik direktör oldu
Toplam 7
Yorum
MEHMET STOCH FENERBAHÇE'DE FUTBOLCU ANTRENÖR OLARAK GÖREV YAPSIN. AMA ANTRENÖRLÜĞÜ İDARİ MENAJER'DEN BİR KALEM ÖNDE OLSUN.
- Aslan TT yapacak
Toplam 30
Yorum
öğretici yeter ! şu kasımpaşadan oyuncu almayın artık ! ligin yeni kasımpaşasımı olacaksınız ?
Antalyasporlu Celustka milli takımda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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