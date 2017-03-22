Antalyasporlu Celustka milli takımda

Çekya'nın aday kadrosuna davet edilen Celustka'nın 5 gün sonra Antalya'ya döneceği bildirildi. Celustka, Antalyaspor'da milli takıma çağrılan tek futbolcu oldu. Ülkesinin farklı yaş kategorilerindeki milli takımında görev alan Celustka, A Milli takımda resmi maçta forma giymedi. Resmi maç için ilk defa davet alan Celustka, ülkesinin milli takımında 4 yıl önce 1 defa hazırlık maçında oynadı.



ANTALYASPOR'DA HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Antalyaspor'da, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada futbolculara verilen 2 günlük izin sona erdi. Kırmızı beyazlı takımın lige verilen arayı hazırlık maçı da oynayacağı açıklandı. Antalyaspor, hazırlık maçında cumartesi günü 17.00'de Giresunspor ile karşılaşacak.