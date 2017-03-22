 Antalyasporlu Celustka milli takımda – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    Antalyasporlu Celustka milli takımda

    Antalyasporlu Celustka milli takımda

    Antalyaspor'un sağ kanat oyuncusu Ondrej Celustka, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Çekya'nın (Çek Cumhuriyeti) San Marino ile oynayacağı karşılaşmanın aday kadrosuna çağrıldı.

    Çekya'nın aday kadrosuna davet edilen Celustka'nın 5 gün sonra Antalya'ya döneceği bildirildi. Celustka, Antalyaspor'da milli takıma çağrılan tek futbolcu oldu. Ülkesinin farklı yaş kategorilerindeki milli takımında görev alan Celustka, A Milli takımda resmi maçta forma giymedi. Resmi maç için ilk defa davet alan Celustka, ülkesinin milli takımında 4 yıl önce 1 defa hazırlık maçında oynadı.

    ANTALYASPOR'DA HAZIRLIKLAR BAŞLADI
    Antalyaspor'da, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada futbolculara verilen 2 günlük izin sona erdi. Kırmızı beyazlı takımın lige verilen arayı hazırlık maçı da oynayacağı açıklandı. Antalyaspor, hazırlık maçında cumartesi günü 17.00'de Giresunspor ile karşılaşacak.

    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:08
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