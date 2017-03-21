 Beşiktaş maçında seyirci rekoru – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    Beşiktaş maçında seyirci rekoru

    Beşiktaş maçında seyirci rekoru

    Antalyaspor'un Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Beşiktaş ile golsüz berabere kaldığı karşılaşmada, seyirci rekoru kırıldı.

    Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmada 27 bin 357 biletli ve kombineli seyirci girişi gerçekleşti. Bu rakam, 1966 yılında kurularak profesyonel futbol liglerinde mücadele etmeye başlayan Antalyaspor tarihinde, sahasındaki en yüksek seyirci sayısı oldu.

    Bundan önceki rekor, geçen sezon 20'nci haftada Antalyaspor'un Fenerbahçe'yi 4-2 yendiği maçta elde edilmiş, müsabakayı 21 bin 735 biletli seyirci izlemişti.

    Yeni rekor, bir sezon sonra Beşiktaş maçında kırılmış oldu. Antalyaspor, geçen sene Antalya Stadı'nda ilk defa Beşiktaş'la oynamış, karşılaşmayı 19 bin 691 biletli seyirci izlemişti.

    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:18
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