Beşiktaş maçında seyirci rekoru
Antalyaspor'un Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Beşiktaş ile golsüz berabere kaldığı karşılaşmada, seyirci rekoru kırıldı.
Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmada 27 bin 357 biletli ve kombineli seyirci girişi gerçekleşti. Bu rakam, 1966 yılında kurularak profesyonel futbol liglerinde mücadele etmeye başlayan Antalyaspor tarihinde, sahasındaki en yüksek seyirci sayısı oldu.
Bundan önceki rekor, geçen sezon 20'nci haftada Antalyaspor'un Fenerbahçe'yi 4-2 yendiği maçta elde edilmiş, müsabakayı 21 bin 735 biletli seyirci izlemişti.
Yeni rekor, bir sezon sonra Beşiktaş maçında kırılmış oldu. Antalyaspor, geçen sene Antalya Stadı'nda ilk defa Beşiktaş'la oynamış, karşılaşmayı 19 bin 691 biletli seyirci izlemişti.
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 12:18
- Onlardan kurtulsun!
Toplam 8
Yorum
,,,,,,,, bu adamlar bunları açık açık söylerken ultrAslan denen sözde Gs sevdalıları susuyo neden acaba onlarda payına düşeni alıyomu dersiniz
- ''Pes etmeyeceğim!''
Toplam 4
Yorum
keita ne koltuk sevdasıymış arkadaş istenmiyosan gidersin ama tatlı geldi para heralde senin gibi bikaç kişi daha tanıyorum koltuk sevdalısı
- Beşiktaş'la Başakşehir arasında polemik başladı!
Toplam 42
Yorum
ibrahim Abdullah hocam BJK şampiyonluğu garantilensin ondan sonra belki, olmadı gelecek sezon sonuna doğru video sistemi gelir.
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