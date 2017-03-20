 Güvenlik üst düzeyde – Fotomaç – 20 Mart 2017
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    20 Mart 2017, Pazartesi
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    Güvenlik üst düzeyde

    Güvenlik üst düzeyde
    , maçında alınan güvenlik önlemleri dikkati çekti. Karşılaşmanın oynandığı stadın bulunduğu Meltem Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Taraftarlar, iki ayrı güvenlik noktasında arandıktan sonra stada girebildi. Polis ekipleri, şüpheli araçları aradı.
    1. 20 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:29
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