 15 Temmuz unutulmadı – Fotomaç – 20 Mart 2017
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    20 Mart 2017, Pazartesi
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    unutulmadı

    15 Temmuz unutulmadı

    Kritik karşılaşma öncesi Antalyasporlu oyuncular, sahaya üzerinde " Şehitlerimizi Unutmuyoruz" yazılı pankartla çıktı.

    Ayrıca, Kulübü tarafından tribünleri dolduran taraftarlara 30 bin bayrak dağıtıldı. Seremoni sırasında tribünlerde açılan iki dev pankartta yer alan "On The Way To Europa (Avrupa yolunda)" ve "Next Station Europa (Sonraki durak Avrupa)" yazıları dikkati çekti. 90 dakika boyunca statta büyük coşku vardı.
    1. 20 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:26
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