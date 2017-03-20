15 Temmuz unutulmadı
Kritik karşılaşma öncesi Antalyasporlu oyuncular, sahaya üzerinde "15 Temmuz Şehitlerimizi Unutmuyoruz" yazılı pankartla çıktı.
Ayrıca, Antalyaspor Kulübü tarafından tribünleri dolduran taraftarlara 30 bin bayrak dağıtıldı. Seremoni sırasında tribünlerde açılan iki dev pankartta yer alan "On The Way To Europa (Avrupa yolunda)" ve "Next Station Europa (Sonraki durak Avrupa)" yazıları dikkati çekti. 90 dakika boyunca statta büyük coşku vardı.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Şenol Güneş: "Ali Şafak bey iyi biliyordur"
Toplam 15
Yorum
fxq şenol güneş antalya üzerinden bjk nin nasıl maçlar aldığını iyi özetlemiş
- ''TFF Başkanı da eski Beşiktaş başkanı!''
Toplam 15
Yorum
hadi yine iyisin bu sene de şampiyonsunuz , neyseki borcunuz var eski başkanınıza . şampiyon olacaksınız ki ödeyesiniz borcunuzu :)) herkes herşeyi biliyor.
- Antalya'da Beşiktaş otobüsüne taşlı saldırı
Toplam 4
Yorum
çirkef antalyalılar. Olum sen şakamısın ne içdin,otobuse saldıranlar antalyaspor taraftarı .
15 Temmuz unutulmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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