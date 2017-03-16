 Eto’o idmanı yarıda bıraktı – Fotomaç – 16 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Mart 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Eto’o idmanı yarıda bıraktı

    Eto’o idmanı yarıda bıraktı
    Antalyaspor, Beşiktaş karşılaşması hazırlıklarını sürdürürken, Samuel Eto'o teknik heyetin keyfini kaçırdı. İdmanda koşu ve pas çalışmasına katılan Kamerunlu yıldız golcü antrenmanı yarıda bırakırken, grip olduğu ve hastalığını atlatabilmesi için dinlendirildiği öğrenildi.
    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eto’o idmanı yarıda bıraktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.