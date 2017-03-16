Eto’o idmanı yarıda bıraktı

Antalyaspor, Beşiktaş karşılaşması hazırlıklarını sürdürürken, Samuel Eto'o teknik heyetin keyfini kaçırdı. İdmanda koşu ve pas çalışmasına katılan Kamerunlu yıldız golcü antrenmanı yarıda bırakırken, grip olduğu ve hastalığını atlatabilmesi için dinlendirildiği öğrenildi.