Çalımbay'dan flaş Eto’o açıklaması

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş maçının zor geçeceğini belirterek, “Ligde yukarılara çıkmak istiyorsak Beşiktaş maçını kazanmamız gerekiyor” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında pazar günü lider Beşiktaş ile karşılaşacak olan Antalyaspor'da, Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.



Akhisar Belediyespor ve Galatasaray maçlarını kaybettiklerine üzüldüklerini aktaran Çalımbay, Çaykur Rizespor deplasmanında iyi oyunla alınan 3 puanın ise sevindirici olduğunu kaydetti.



"Beşiktaş maçı kolay olmayacak"

Beşiktaş'a UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos karşısında başarılar dileyen Çalımbay, "Gönlümüz Beşiktaş'la beraber. Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmeye devam edeceklerdir. Ama tabi ki biz de mutlaka yukarıya devam etmek istiyorsak Beşiktaş maçını kazanmamız gerekiyor. Kolay maç olmayacak. Beşiktaş'ın hafta içi maç oynaması bize göre avantaj olmayacaktır. Beşiktaş sezon başından beri hep böyle oynuyor. Kadroları çok geniş. Konsantre olup oyundan kopmadan, en küçük hata yapmadan maçı iyi bitirmemiz gerekiyor. Beşiktaş'a saygımız sonsuz. Beşiktaş'a başarılar diliyoruz, inşallah maçlarını çok iyi şekilde bitirirler. Beşiktaş oyun temposu olarak rakibinden iyi" dedi.



Çalımbay, Diego ve Yekta'nın sakatlık durumunun belli olmadığını, grip olan Eto'o'nun ise maç günü takımdaki yerini alabileceğini söyledi.



"Motta'nın bu sezon futbol oynaması zor"

Ailevi sorunlar yaşayan Motta'nın durumu hakkında da bilgiler veren Çalımbay şöyle konuştu:



"Motta bizim için önemli bir oyuncu. Ailevi nedenlerden dolayı çok büyük sorunlar yaşıyor. Buraya geldiğinde kilo vermiş ve futbol oynamayacak durumdaydı. İki hafta izin verdik. Bu aralar gelecek. Bu boşluğu değerlendireceğiz, faydalanabilirsek kendisinden faydalanacağız. Ama bu sıkıntılı dönemi aşabilmesi için bizimle olması gerekiyor. Motta'yı yeniden kazanmamız gerekiyor. Ama bu sezon futbol oynaması zor. Kafası şu an futbolda değil. Kendisi de aynısını söyledi. Ama biz oyuncumuzu kazanmak istiyoruz."



Çalımbay, kendilerine her maçta destek veren taraftarların da Beşiktaş maçında tribünleri doldurmasını istedi.



Genç oyunculara destek

Genç defans oyuncusu Yusuf Çelik'in durumunu da değerlendiren Çalımbay, "Yusuf gibi bazı arkadaşları denedik. Ona güveniyorum. Her şeyden önce iyi bir defans oyuncusu. Artık o kendini A takıma kabul ettirdi. Sahada iyi oynadı. Çok memnunum. Oynatmaya çalışacağım. İyi duruma geldiğimizde diğer arkadaşlarımız Drole, Harun olsun yavaş yavaş oynatmaya çalışacağız. U 21 takımının da önünü açtı. Yusuf'u tebrik ediyorum" diye konuştu.



"Seneye hedef Avrupa"

Bu sezonu ilk 10 içinde bitirmek istediklerini yineleyen Çalımbay, "Bu seneki ilk 10 un içinde olmak istiyorum. Yalnız değiliz, rakiplerimiz var. Bunların içinde çok iyi şekilde mücadele etmemiz gerekiyor. Önümüzdeki yıl takımın iskeletini koruyup 5-6 oyuncu takviye ederek sezon başından hedefi Avrupa olarak koyacağız. Bu takımı hazır aldım seneye kendi takımımı yapacağım. Önemli olan bu takımı çok iyi yerlere getirmek" ifadelerine yer verdi.



"Eto'o'dan memnunum"

Takım kaptanı Samuel Eto'o'nun performansı hakkında da konuşan Çalımbay, "Sezona Eto'o kriziyle başlandı. Kadro dışı kaldı. Moral ve kafa olarak iyi değildi. Ondan önce Beşiktaş olayı olmuş. Yine kadro dışıydı. Sorunlarını anlattı. Yönetimle sorunu oturduk çözdük. Eto'o da Antalya'da mutlu olduğunu ve gitmek istemediğini söyledi. Şu anda çok iyi yere geldi. Tekrar devre arası Beşiktaş ve Başakşehir istedi. Futbolu çok seven, işine çok saygısı olan bir kardeşimiz. Zaman zaman istediği şeyler de olmayabilir. Rize maçında libero, orta saha gibi oynayabileceğini de söyledi. Çok da iyi oynadı. Eto'o'dan memnunum. Bana göre takıma çok şeyler veriyor. Gittiğimiz her yerde 'Eto'o' diyorlar. Güzel bir marka. Aldığının karşılığını veren profesyonel bir oyuncumuz" değerlendirmesinde bulundu.



"Eto'o'ya Çin'den teklifler var"

Eto'o'ya Çin'den tekliflerin gelmeye devam ettiğini belirten Çalımbay, "Gitmek isteyeni bırakırım. Emre Güral, kendisi formayı alacak. Emre'ye 'böyle olursan devre arası seni gönderirim' dedim. Eto'o, El Kabir Mbilla, bunları geçmen gerekiyor. Mevkiindeki oyuncuların üzerine çıkman gerekiyor. Mücadele edeceksin, savaşacaksın. Ama şu anda iyi durumda. Biz formayı kim iyiyse ona verdik" açıklamasını yaptı.