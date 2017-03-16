Antalyaspor'un özel konukları

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne gelen ANTGESK yöneticileri ve sporcular, antrenman öncesi teknik heyet ve futbolcularla tanıştı. Görme engelli sporcular, hayranı oldukları futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Görme engelli 14 yaşındaki Mert Yakıştır, Samuel Eto'o, Emre Güral ve Serdar Özkan ile bir süre paslaşarak futboldaki hünerlerini sergiledi.



ANTGESK Başkanı Özgür Koca, 8 branşta 50 sporcuları bulunduğunu belirterek, Türkiye'ye gelmeden önce maçlarını dinleyerek takip ettiği Samuel Eto'o'nun fanatik bir hayranı olduğunu söyledi. Görme engelli sporcular, takıma Beşiktaş maçı için başarı dileklerinde bulunduktan sonra teknik heyet ve futbolcuların kendilerine gösterdiği yakın ilginin memnuniyetiyle tesislerden ayrıldı.