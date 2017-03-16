Antalyaspor'un özel konukları
Spor Toto Süper Lig'in 25'inci hafta maçında Beşiktaş'ı konuk edecek Antalyaspor'u, Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü'nün (ANTGESK) yöneticileriyle sporcuları ziyaret etti.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne gelen ANTGESK yöneticileri ve sporcular, antrenman öncesi teknik heyet ve futbolcularla tanıştı. Görme engelli sporcular, hayranı oldukları futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Görme engelli 14 yaşındaki Mert Yakıştır, Samuel Eto'o, Emre Güral ve Serdar Özkan ile bir süre paslaşarak futboldaki hünerlerini sergiledi.
ANTGESK Başkanı Özgür Koca, 8 branşta 50 sporcuları bulunduğunu belirterek, Türkiye'ye gelmeden önce maçlarını dinleyerek takip ettiği Samuel Eto'o'nun fanatik bir hayranı olduğunu söyledi. Görme engelli sporcular, takıma Beşiktaş maçı için başarı dileklerinde bulunduktan sonra teknik heyet ve futbolcuların kendilerine gösterdiği yakın ilginin memnuniyetiyle tesislerden ayrıldı.
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:45
- Derbinin hakemi belli oldu
Toplam 5
Yorum
KAPLAN TS GS MAÇINI Halis Özkahya. YÖNETİRSE MAÇ OYNANMAZ{{{{{{{{{{{{Galatasaray, Halis Özkahya yönetimindeki 18 maçta yalnızca 1 kez mağlup}}}}}}
- Ersun Yanal, rekor peşinde
Toplam 2
Yorum
61 arkadaşlar bi MAŞALLAH dersek
- Derbinin hakemi belli oldu
Toplam 5
Yorum
1907 ooo gsnin kadrolu hakemi verilmiş trabzon maçına, trabzon hazır olsun katledilmeye
Antalyaspor'un özel konukları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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