Antalyaspor lidere kapalı gişe

Avrupa hedefindeki Antalya, lider Beşiktaş'la evindeki kritik maçta büyük bir taraftar desteği bekliyor.

Yönetici Bora Terzioğlu, "Pazartesi satışa sunulan biletlerin 9 bin 100'ünün satılması, 12 bin 838 kombinenin olması yani 21 bin 938 taraftarımızın statta yerini alacak olmasından dolayı çok mutluyuz" dedi.