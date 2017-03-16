 Antalyaspor lidere kapalı gişe – Fotomaç – 16 Mart 2017
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    16 Mart 2017, Perşembe
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    lidere kapalı gişe

    Antalyaspor lidere kapalı gişe

    Avrupa hedefindeki Antalya, lider Beşiktaş'la evindeki kritik maçta büyük bir taraftar desteği bekliyor.

    Yönetici Bora Terzioğlu, "Pazartesi satışa sunulan biletlerin 9 bin 100'ünün satılması, 12 bin 838 kombinenin olması yani 21 bin 938 taraftarımızın statta yerini alacak olmasından dolayı çok mutluyuz" dedi.
    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:53
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