 Antalyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    Antalyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

    Antalyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

    Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 19 Mart Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen idmandan önce Antalya Görme Engelliler Spor Kulübünün yönetici ve futbolcuları, takımı ziyaret etti.

    Görme engelli oyuncular, teknik direktör Çalımbay'ın yanı sıra başta Samuel Eto'o olmak üzere futbolcularla sohbet etme imkanı buldu. Ayrıca oyunculardan Mert Yakıştır (14), futbolcularla pas çalışması yaptı.

    - Eto'o antrenmanı yarıda bıraktı

    Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o, antrenmanı yarıda bıraktı.

    Koşu ve pas çalışmasına katılan deneyimli futbolcunun, grip olduğu ve hastalığı atlatabilmesi için dinlendirildiği öğrenildi.

    Antrenmana izinli olan Ramon Motta katılmazken, sakatlığı devam eden Diego Angelo ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

    Futbolcular, idmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve hız çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

    - Çift kale maçta eldivenler futbolcularda

    Çift kale maç sırasında beyaz takımın kalesini Salih Dursun, yeşil takımın kalesini ise Emre Güral ile Yekta Kurtuluş dönüşümlü olarak korudu.

    Karşılaşmayı kazanan yeşil takımın futbolcularının büyük sevinç yaşadığı görüldü.

    Kaleciler Saso Fornezzi, Ferhat Kaplan, Ozan Evrim Özenç ve Ahmet Özden, çift kale maç sırasında çalışmalarına devam etti.

    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:23
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