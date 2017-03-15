Antalyaspor taraftardan destek istedi
Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Bora Terzioğlu, pazar günü Antalya Stadyumu’nda oynanacak Beşiktaş maçında taraftardan destek istedi.
Ucuz bilet açıklaması
Spor Toto Süper Lig'in bitimine 10 hafta kaldığını ve 6 maçı da iç sahada oynayacaklarını söyleyen Bora Terzioğlu, "İstedik ki son 6 iç saha maçımızı 33 bin taraftarımızla oynayalım. Buradan hareketle yönetim olarak, pazar günü oynayacağımız Antalyaspor - Beşiktaş maçının bilet fiyatlarını 10 TL, 20 TL ve 40 TL olarak belirledik. Yapılan çalışmaların, karşılık bulmasından ötürü sevinçliyiz" diye konuştu.
"33 bin kişilik bu stadı dolduralım"
Pazartesi günü satışa sunulan biletlerden şu saat itibariyle 9 bin 100 adet satıldığını belirten Terzioğlu, "12 bin 838 kombine sahibiyle birlikte 21 bin 938 taraftarımızın statta yerini alacak olmasından dolayı mutluyuz. Bilet fiyatları düzenlemesi tamamen taraftarlarımızın stadı doldurması, birlik ve beraberliğimiz amacına yöneliktir. 33 bin taraftarımızı Antalyasporumuzu destekler şekilde görmek içindir. Centilmence takımımızı destekleyen ateşli taraftarımızı tribüne destek için bekliyor olacağız" şeklinde konuştu.
"Gün, birlik beraberlik içinde destekleme günüdür"
Futbol Disiplin Kurulu Talimatı'nın aynı seyir kalitesinde fiyat uygulamalarını da düzenlediğinin altını çizen Terzioğlu, "Buna göre misafir takım bilet fiyatları aynı seyir kalitesindeki, sizler için belirlediğimiz kale arkası tribün bilet ücretlerinin en çok yüzde 30 fazlası olabiliyor. Kombine bilet alan taraftarlarımız; sizlerin Antalyasporumuza desteği için ayrıca teşekkür ediyoruz. Gün, birlik beraberlik içinde takımımızı destekleme günüdür" dedi.
"Taraftar desteği, yeni başarılar getirecek"
19 Mart Pazar günü oynanacak Beşiktaş maçı başta olmak üzere kırmızı-beyazlı ekibin iç sahada oynayacağı diğer 5 maçta da stadyumun taraftarlarla dolmasının en büyük beklentileri olduğunu kaydeden Terzioğlu, "Gelinen aşama itibariyle her biri final niteliğindeki maçlarımızda sizlerin desteği, takımızın başarılarına yenilerinin eklemesi için güç kaynağı olacaktır" ifadelerini kullandı.
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:19
- Durarak oynuyorlar!
Toplam 17
Yorum
Metin Bey Tudor çok iyi bir hocadır geleceği parlak galatasaraya katkısı çok olacaktır TUDOR ADAMIN DİBİ
- Selçuk İnan farkı kapatıyor
Toplam 1
Yorum
RESPECT İyiki bi frikikten gol attı göklere çıkardınız senelerdir top oynamıyo ona niye bişey demiyorsunz artık milafın doldu selçuk efendi git artk
- Tugay alacağından vazgeçti
Toplam 9
Yorum
Mustafa BJK 1903 Tugay haklı.(Aç evinde ekmek kırıntısı aranmaz) .Bir zamanlar Beşiktaş FEDA dediği zaman gs lılar parayı rafa koydum diye dalga geçiyorlardı
Antalyaspor taraftardan destek istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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