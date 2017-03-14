Kartal indirimi
Avrupa hedefindeki Antalya, lider Beşiktaş'la evindeki maç için bilet fiyatlarında büyük indirime gitti. G.Saray maçında 100 ile 200 TL'den satılan biletler 10-40 TL arası satışa çıktı.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 23:49
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lens operasyonu
Toplam 38
Yorum
bjkli adamlar saftı çünkü ozanı alıp lensi verecek kadar...
- Şanlı ruh dönüyor!
Toplam 28
Yorum
ömer te. AZiz efendinin bu aykut KOCAMAN FİYASKO takıntısıda bıktırdı.3 kere istifa etmiş 2 kere kovulmui bi adam bu.aklını başına al AZİİİİİİİİİİZZZ
- G.Saray'da değişim başlıyor!
Toplam 21
Yorum
çöp iki tane zımba gibi ortasaha hızlı forvet bu takıma acil selçuk dejong tolga josue çöp bunlar
Kartal indirimi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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