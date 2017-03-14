 Kartal indirimi – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    Kartal indirimi

    Kartal indirimi
    Avrupa hedefindeki Antalya, lider Beşiktaş'la evindeki maç için bilet fiyatlarında büyük indirime gitti. G.Saray maçında 100 ile 200 TL'den satılan biletler 10-40 TL arası satışa çıktı.
    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:49
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