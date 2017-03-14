 İspanya’dan Eto’o’ya – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    İspanya’dan Eto’o’ya

    İspanya’dan Eto’o’ya
    İspanya'da A.Bilbao'nun 22 yaşındaki genç golcüsü İnaki Williams, 2. golü attığı Sociedad galibiyeti sonrası Antalya'nın yıldız golcüsü Eto'o'nun idolü olduğunu söyleyip, "Umarım onun kadar gol atarım ve başardığının yarısını yaparım" dedi.

    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:46
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