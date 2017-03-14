Antalyaspor taraftarından ucuz bilete tepki
Antalyaspor yönetiminin seyirci sayısını artırmak için pazar günü saat 19.00'da Beşiktaş'la sahasında oynayacağı maçta misafir takım seyircisinin bilet fiyatında indirime gitmesi, bazı taraftarları arasında tepki yarattı.
Karşılaşmada 33 bin kişilik stadı doldurmayı hedefleyen Antalyaspor yönetimi, karşılaşmanın bilet fiyatlarını batı tribünü 40, doğu tribünü 20, kale arkasını 10, misafir takım tribünü ise 13 liradan satışa çıkardı.
Sezon başında 3 büyüklerle oynanan maçlar için 100-150 lira aralığında fiyat belirleyen Antalyaspor yönetimi, Beşiktaş maçına indirime gitti. Bazı taraftarlar, Antalyaspor'un deplasmanda İstanbul takımlarıyla oynadıkları maçlarda bilet fiyatlarının pahalı olmasını belirterek tepki gösterdi. Grup 1966 Antalyaspor Taraftarları Derneği, bu konuda, "İstanbul'da Antalyaspor taraftarına 80 lira yapılan bilet, Antalya'mızdaki maçta 13 lira yapılması düşündürücü. Bu kararı kabul etmediğimizi belirtmek istiyoruz." açıklaması yaptı.
Sezon başında 3 büyüklerle oynanan maçlar için 100-150 lira aralığında fiyat belirleyen Antalyaspor yönetimi, Beşiktaş maçına indirime gitti. Bazı taraftarlar, Antalyaspor'un deplasmanda İstanbul takımlarıyla oynadıkları maçlarda bilet fiyatlarının pahalı olmasını belirterek tepki gösterdi. Grup 1966 Antalyaspor Taraftarları Derneği, bu konuda, "İstanbul'da Antalyaspor taraftarına 80 lira yapılan bilet, Antalya'mızdaki maçta 13 lira yapılması düşündürücü. Bu kararı kabul etmediğimizi belirtmek istiyoruz." açıklaması yaptı.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 15:29
FOTOMAÇ GÜNDEM
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t4532 kapı açılır, sen yeterki vurmayı bil, yeterki o kapıda durmayı bil
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benzetme güzel de bjk final maçıydı. fb maçı büt olabilir ancak
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vatanis38 bencede bu saykodan kurtulmak lazım artık......
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