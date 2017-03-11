Samuel Eto'o'ya taraftar sürprizi

Türkiye'nin ünlü karikatür sanatçılarından ve Antalyaspor taraftarı Hakkı Kok, Samuel Eto'o'ya doğum gününde yaptığı 'kral' temalı karikatürünü Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne gelerek hediye etti. Sameul Eto'o da Hakkı Kok'un jestine karşılık imzalı formasını hediye etti. Antalya'nın yönetici ve ünlü isimlerin karikatürlerini yapan Hakkı Kok, "Samuel Eto'o, Antalya'mızın yanı sıra ülkemizdeki tüm futbolseverlerin gönlünde ayrı bir yer tuttu. Ben de kendisini çok sevdiğim için doğum gününde böyle bir jest yaptım. Önümüzdeki günlerde başta Antalyaspor'umuzun kurucusu Atilla Konuk olmak üzere Antalyaspor ile özdeşleşmiş isimlerin de karikatürlerini çizeceğim" dedi.



KÜÇÜK HAYRANI DA 10 MART DOĞUMLU



Golcü futbolcuya doğum gününde diğer sürprizi de kendisi gibi 10 Mart doğumlu olan hayranı 13 yaşındaki Ümit Akkoç yaptı. Ümit Akkoç, Samuel Eto'o için doğum günü pastası yaptırıp dedesi, babaannesi ve 3 yaşındaki kardeşi Utku'yla Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne geldi. Küçük Ümit, antrenmanı izledikten sonra tesislerdeki misafir salonunda Eto'o'nun doğum gününü kutladı, kendisinin de 10 Mart doğumlu olduğunu söyledi. Baba Mesut Akkoç da daha önce Antalyaspor maçlarında sağlık görevlisi olarak görev aldığını, yıllardır takımın bütün maçlarını izlediğini belirtti.



