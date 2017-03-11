Antalyaspor Rize'ye 4 eksikle gidiyor

Defans bölgesinde sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle savunma kurgusunda zorlanan Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın Çaykur Rizespor maçında genç futbolculardan Yusuf'a forma şansı vermesi bekleniyor. Defansın solunda Yusuf'u antrenmanlarda deneyen Çalımbay, genç oyunculardan Harun'a da 'hazır ol' mesajı verdi. Çalımbay, stoperde de Diego'nun yerine Salih'e forma verecek.



Ligde üst sıralardaki yerini korumayı hedefleyen Antalyaspor, Çaykur Rizespor deplasmanında 3 puan hedefliyor. Antalyaspor teknik direktör Çalımbay, futbolcularla yaptığı görüşmede maçı kazanmaları gerektiğini vurguladı.