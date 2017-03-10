36'ncı yaş gününde Eto'o'ya sürpriz
Antalyaspor'un dünyaca ünlü Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o'nun 36'ncı yaş günü takım arkadaşları tarafından antrenman sahasında kutlandı. Üzerinde fotoğrafının yer aldığı pastayı kesen Eto'o'nun yüzüne takım arkadaşları pasta attı.
Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Antalyaspor, pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar, Atilla Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanda maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman öncesi Teknik direktör Rıza Çalımbay, Eto'o ile bir süre sohbet etti. Çalımbay yönetimindeki antrenman, koşu ve ısınmayla başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından kırmızı beyazlılar taktik çalıştı. Taktik maçında Çalımbay, cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek Sakıb'ın yerine defansın solunda U21 takımının oyuncusu Yusuf'u denedi. Antrenmana sakat Diego, Yekta ile izinli Motta katılmadı.
ETO'O'YA DOĞUM GÜNÜ
Antrenman sonunda Antalyaspor teknik heyeti ile futbolcular Kamerunlu dünya yıldızı Samuel Eto'o'nun 36'ncı yaş günün kutladı.
Antrenman sahasındaki sürpriz kutlamada Eto'o üzerinde fotoğrafının yer aldığı pastayı kesti. Eto'o'ya ilk pasta dilimini teknik direktör Çalımbay, ikram etti. Pasta kesiminin ardından Antalyasporlu futbolcular, takım kaptanı Eto'o'nun suratına pasta attı.
Futbolcuların birbirine pasta fırlatmasında eğlenceli anlar yaşandı. Daha sonra arkadaşları sarılarak tuttuğu Eto'o'nun yüzüne pasta sürdü.
- 10 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:19
- Mehmet Topal'a sözlü saldırı
Toplam 33
Yorum
bjk.li elle atsa ne olur atmasa ne olur..bu iş sahada kalır..sonuçta 4 hakem var biri kenarda..çok normal bir durum..futbolcu profesyoneldir..
- Mehmet Topal'a sözlü saldırı
Toplam 33
Yorum
köksal futbolcuların bir taraftara toplu saldırmasıda ne demek ayıp be? birde sporcu bunlar.
- Kral Aboubakar!
Toplam 4
Yorum
Köyiçi Bi atti stad inledi :) 100 Kisi girmisler stada yiktilar ortaligi valla. HELAL OLSUN ÇARSI SANA. TVde Besiktas tezahuratlari dinledik :)
36'ncı yaş gününde Eto'o'ya sürpriz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.