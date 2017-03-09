Menderes Türel'den Antalyaspor'a ziyaret

Antalyaspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre Türel, 7 Ocak'taki açılıştan sonra ilk kez Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne gitti.



Başkan Türel, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, yönetim kurulu üyelerinden Emin Altıner, teknik direktör Rıza Çalımbay, genel menajer Servet Çavuşoğlu, eski hakemlerden Sadık Deda, Antalyaspor eski futbolcusu ve antrenör Orhan Atik ile minyatür kale maç yaptı.



TÜREL TAKIMININ İKİ GOLÜNÜ ATTI

Menderes Türel ile teknik direktör Çalımbay aynı takımda yer alarak, kulüp başkanı Öztürk'ün takımına karşı mücadele etti. Çalımbay'ın hırslı hali nedeniyle heyecanlı ve zaman zaman da esprili geçen maçı, kulüp başkanı Öztürk'ün takımı 5-2 kazandı.



Başkan Türel, takımının 2 golünü de atan isim oldu. Maçtan sonra antrenman sahasına gelen futbolcularla selamlaşıp Çaykur Rizespor mücadelesi için başarı dileklerinde bulunan Türel, takım kaptanı Samuel Eto'o ile bir süre sohbet etti.



Türel, kulüp başkanı Öztürk ve teknik direktör Çalımbay ile yaptığı sohbette ise Galatasaray maçı için, "Çok iyi oynadığımız ve pozisyonlar bulduğumuz maçta gerçekten talihsizce yenildik, ama takımımızın mücadelesi gerçekten her türlü takdire değerdi." ifadelerini kullandı.