Ali Şafak Öztürk'ten "Eto'o açıklaması

Başkan Ali Şafak Öztürk, ANTİAD'ın (Antalya İşadamları Derneği) düzenlediği toplantıya Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Nafiz Tanır ile bazı yöneticilerle birlikte katıldı. ANTİAD Başkanı Musa Saraç, Antalyaspor'a başarı dilerken Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor'un şampiyon olmasını hedeflediklerini söyledi. Hem taraftar sayısının artırılması, hem de gelecek sezona yönelik planlarının olduğunu anlatan Öztürk, şöyle devam etti:

"Getiri olarak kombine satışından alacağınız parayı farklı şekilde çıkarabiliyorsunuz. Ben kombinenin bedava olmasından yanayım. Stadın, kalabalık olması, tribünün dolması kente ayrı bir hava getiriyor. Reklam gelirleri olabiliyor, kentte konuşuluyor."



"BAŞARI İÇİN TAKIM İÇİ DENGE

Başarı için takim içi dengenin çok önemli olduğunu dile getiren Öztürk, takım kaptanı Eto'o'nun sezon başında kadro dışı bırakıldığını hatırlattı. Takımda bazı dengelerin kurulduğuna değinen Öztürk, "Şu anda Eto'o en değerli oyuncumuz. Beşiktaş'a rest çekiyoruz. Başka takımlara 'satmıyoruz' diye rest çekebiliyoruz" diye konuştu.



YABANCI SINIRLAMASI

Öztürk, yabancı sınırlaması hakkındaki soruya da şu cevabı verdi:

"Şu anda alt yapı olarak, alt ligler olarak en iyi işleyen ülkeler Avrupa ülkeleri. Almanya benim örnek aldığım ülke. Orada kasaba, köy takımları ciddiyetle yaklaşabiliyor, maalesef biz o yapıya çok uzağız. Ama burada kısa dönemde hangisinin doğru yanlış olduğuna bakınca, biz Antalyaspor olarak değerlendirelim. 11'de 4 Türk oyuncu vardı. Sınırlama oldukça Anadolu kulüplerin rekabeti zorlaşıyor. Türk oyuncu sınırlamasında maliyet yukarı çıkıyor. Antalyaspor olarak sınıf atlamak istediğimizde yapabileceğimiz transfer 3 ya da 4 olur. Bunlar için de ciddi rakamlar ödemek zorunda kalırız. Bu da rekabet imkanını azaltıyor."



Yabancı sınırlaması konusunda Osmanlısporlu Ndaye'i örnek veren Başkan Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Osmanlıspor'un 400 bin Euro'ya aldığı futbolcunun şu anki bedelinin 7-8 milyon euro. Yabancı sınırlamasının olmamasının Anadolu kulüpleri için daha olumlu. Bu Anadolu takımları için bir kumardır. Tutarsa iyi kazanırsınız. Bence alt yapı çok önemli. Kulübün Türk kalabilmesi çok önemli. Sınırın açık olması, bizim daha fazla işimize gelir. Limit gelirse Anadolu kulüpleri içi zor olur. Benim düşüncem yabancı sınırlamasının açık kalması."



Başkan Öztürk, "Kamerunlu Eto'o'nun sözleşmesini uzatmayı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Bizde daha bir senesi daha var. 36 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. 3 sene daha uzatmak, Eto'o'yu da sevsek, vereceği performansa da inansak, ben Antalyaspor başkanı olarak yanlış bir iş yapmış olurum. Şu an 3 sene anlaşma imzalasam riskli bir anlaşma olur. Performansı devam ettiği sürece, biz ondan o bizden memnun olduğu sürece, Eto'o bu takımın kaptanı ve değerli oyuncusu olarak kalacaktır. Düşüncemiz kesinlikle bu yönde. İki taraflı da keyifliyiz bizim değerimiz niye satalım."



Öztürk, Antalyaspor'un Avrupa kupasına katılma hedefi hakkında da şu değerlendirmeyi yaptı:



"İki maç kaybettik, diye iddiamızın bitmişliği yok. İstanbul kulüpleri de maç kaybediyor. Galatasaray, bizimle oynayana kadar son 3 maçında puan kaybetti. Ben Fenerbahçe'nin çok puan kaybedeceğini düşünüyorum. Trabzonspor çıkış yakaladı ama ne kadar sürecek belli değil. Antalyaspor bu sezon sonunda Avrupa'ya gidecek."



ANTİAD Başkanı Saraç, toplantının ardından Ali Şafak Öztürk'e onursal üyelik ve teşekkür plaketi verdi.