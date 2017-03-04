Eto'o: 3 yıl daha Türkiye'deyim
Antalyaspor'un dünyaca ünlü futbolcusu Samuel Eto'o samimi itiraflarda bulundu.
Türk futbolseverlerin izlemekten keyif aldığı Eto'o, başta Antalyasporlular olmak üzere Türk futbolseverleri sevindirecek ve heyecanlandıracak açıklamalar yaptı. 35 yaşındaki golcü oyuncu "3 yıl daha buradayım" dedi.
Kariyeri boyunca Real Madrid, Barcelona, Inter ve Chelsea gibi büyük kulüplerde forma giyen Kamerunlu futbolcu, Türkiye'yi çok sevdiğini, Antalya'nın muhteşem bir yerleşim alanı olduğunu ve ülkenin genelinde çok farklı yerler gördüğünü, burada olmaktan dolayı da mutlu olduğunu söyledi.
3 yıl daha Türkiye'de futbol oynamak istediğini belirten Eto'o, bu haftaki Galatasaray maçında oynayamayacağı için üzgün olduğunu da belirtti.
Takım arkadaşlarına güvendiğini ve galibiyet için sahaya çıkacaklarını ifade eden Eto'o, "Ligdeki kalifikasyonumuz için kazanmamız gereken bir maç. Biz her maça kazanmak ve sahaya güzel futbol yansıtmak için çıkıyoruz. Galatasaray maçı da bunlardan birisi. Takım arkadaşlarıma inanıyorum, bize yakışacak oyun ve skorla maçı tamamlamak için ellerinden geleni yapacaklar" şeklinde konuştu.
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:57
- ''Beni haksız çıkarmadı''
Toplam 13
Yorum
Adem YAVUZ Yargıtay kararından sonra bırakacağım yerime ise Ali KOC gelsin diyerek mılyonlarca fenerliye ''BIRAKMIYORUM'' diyerek büyük kazık atmıştır
- "Asıl derbi F.Bahçe'yle"
Toplam 1
Yorum
macaroni hahahahaa komık adamsın k
- Yasağa rağmen yine lafını çaktı!
Toplam 1
Yorum
kemal7860 İşte Fenerbahçeyi adam edecek hoca keşke genç olsaydı
Eto'o: 3 yıl daha Türkiye'deyim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.