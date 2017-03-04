Antalyaspor taktik çalıştı
Antalyaspor, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı taktik antrenmanıyla sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Antalyaspor, Galatasaray ile 6 Mart Pazartesi Saat 20.00'da Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak, kırmızı beyazlılar, Atilla Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Rıza Çalımbay, yönetimindeki kırmızı beyazlılar, taktik çalıştı. Galatasaray karşılaşmasının taktik çalışmasının tamamlandığı idmanda Çalımbay, futbolcularına sık sık uyarıda bulundu. Taktik maçında hafif sakatlık yaşayan Diego, doktorlarının tavsiyesiyle antrenmanı yarıda bıraktı. El Kabir ise takımdan ayrı çalıştı. Antrenmana izinli Motta ile sakatlığı devam eden Yekta katılmadı.
Antalyaspor, yarın yapacağı ter idmanı sonrasında kampa girerek maç saatini bekleyecek.
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:23
- Çare sponsorda
Toplam 25
Yorum
bjk Beşiktaş rvp bedava getiriyordu siz 6-7 milyon bonservis verdiniz şimdi sponsor diye aglayın...fener ağlamaaaaa.....
- Taraftar için kazanın
Toplam 8
Yorum
kahraman futbol takım oyunudur, her sene değişen kadro ile sadece takım yapabilirsin takım oyunu için başarı için yanlış hamleler yapıyorsun
- Yazıcı Mehmet Ekici'yi ezdi geçti
Toplam 4
Yorum
ts li Ekici kendi haline yansın inş pas tutmuştur zaten gidecegi takımın sonuda belli sonrasında tff 1 lig yolcusu olur bu takıma ihanet edenin so
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