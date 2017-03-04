Antalyaspor-G.Saray maçının hakemi değişti
Antrenmanda sakatlanan Serkan Çınar'ın yerine Hakan Ceylan atandı.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 6 Mart Pazartesi günü oynanacak Antalyaspor-Galatasaray maçının dördüncü hakemi değişti.
Türkiye Futbol Federasyonunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, antrenmanda sakatlanan Serkan Çınar'ın yerine dördüncü hakem olarak Hakan Ceylan'ın atandığı bildirildi.
Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:48
- Sneijder depremi
Toplam 19
Yorum
trftr bu adamı satmazsanız başına buyruk hareketlerine devam eder, çünkü onu kontrol edebilecek bir yönetim yok ortada
- Kerim Frei tutunamadı
Toplam 10
Yorum
gitişine Babel gibi oyuncu buludğumuzu şükret bekle daha iyi oynayacak alışıyor daha sen babeli tanımadın
- "Asıl derbi F.Bahçe'yle"
Toplam 21
Yorum
uA beşiktaşı şampiyon yapmak için ellerinden geleni yaptılar bu sezon
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