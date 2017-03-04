 Antalya-G.Saray maçının hakemi değişti – Fotomaç – 04 Mart 2017
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    04 Mart 2017, Cumartesi
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    Antalya-G.Saray maçının hakemi değişti

    Antalya-G.Saray maçının hakemi değişti

    Antrenmanda sakatlanan Serkan Çınar'ın yerine Hakan Ceylan atandı.

    Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 6 Mart Pazartesi günü oynanacak Antalyaspor-Galatasaray maçının dördüncü hakemi değişti.

    Türkiye Futbol Federasyonunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, antrenmanda sakatlanan Serkan Çınar'ın yerine dördüncü hakem olarak Hakan Ceylan'ın atandığı bildirildi.

    Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:10
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