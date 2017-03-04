Antalya-G.Saray maçının hakemi değişti
Antrenmanda sakatlanan Serkan Çınar'ın yerine Hakan Ceylan atandı.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 6 Mart Pazartesi günü oynanacak Antalyaspor-Galatasaray maçının dördüncü hakemi değişti.
Türkiye Futbol Federasyonunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, antrenmanda sakatlanan Serkan Çınar'ın yerine dördüncü hakem olarak Hakan Ceylan'ın atandığı bildirildi.
Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:10
- Bak sen şu Diego'ya!
Toplam 8
Yorum
sorunlar başka fenere ronaldo gelse hiç olur..yönetilemiyoruz.
- Fener'e sürat motoru
Toplam 10
Yorum
222 fenerin asıl sorunu orta saha..volkan ve karaev de gönderilsin..yeter..souza satılsın..ozan kiralansın bir yıl..
- Fener'e sürat motoru
Toplam 10
Yorum
/*/ atıfa dudak bükenler hamburgdan küme düşen takımları izliyor..scout ekibinin işlerine son verilsin..çalışmıyorlar.
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