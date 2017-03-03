 Antalyasporlu El Kabir oynamak istiyor – Fotomaç – 03 Mart 2017
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    03 Mart 2017, Cuma
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    Antalyasporlu El Kabir oynamak istiyor

    Antalyasporlu El Kabir oynamak istiyor

    Antalyaspor'da arka adalesindeki küçük yırtıktan dolayı sakatlığı tam geçmeyen El Kabir, teknik direktör Rıza Çalımbay'la görüşüp pazar günü oynanacak Galatasaray karşılaşmasında forma giymek istediğini söyledi.

    Kırmızı beyazlı takım, Atilla Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Arka üst adalesindeki küçük yırtık nedeniyle tedavi gören El Kabir, antrenmanda takımla çalıştı. Antrenmandan önce Rıza Çalımbay'la El Kabir, kendisini iyi hissettiğini, antrenmanlarda ağrı oluşmaması halinde maç kadrosunda yer alma isteğini iletti.

    Rıza Çalımbay yönetiminde ısınma ve koşuyla başlayan antrenmanda kırmızı beyazlılar, top kapma ile pas çalışması yaptı. Çalımbay, daha sonra özel programı nedeniyle İstanbul'a gitmek için antrenman sahasından ayrıldı. Yardımcı antrenörler eşliğinde antrenmana devam eden kırmızı beyazlılar, taktik çalıştı. Antrenör Bülent Albayrak'ın yönettiği taktik oyununda kırmızı beyazlıların hırslı olduğu gözlendi. Antrenman küçük sahada oynanan taktik maçla sona erdi. Antrenmana izinli Motta ve Eto'o ile sakatlığı devam eden Yekta katılmadı.
    1. 03 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:04
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