Antalyaspor'da G.Saray maçı hazırlıkları

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman, koşu ile başladı. İdman, ısınma hareketleri, top kapma ve pas çalışmasının ardından, yarım sahada çift kale maçla tamamlandı.

İdmana, bir yakınının vefatı dolayısıyla Kamerun'a giden Samuel Eto'o, ailevi sorunları nedeniyle ülkesinde olan Ramon Motta ve sakatlığı bulunan Yekta Kurtuluş katılmadı.

Geçen hafta deplasmanda oynanan Akhisar Belediyespor karşılaşmasında sakatlanan Mustafa El Kabir, teknik direktör Rıza Çalımbay ile bir süre konuştuktan sonra takımla çalışmalara başladı.