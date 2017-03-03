Antalyaspor'da G.Saray maçı hazırlıkları
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 6 Mart Pazartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
İdmana, bir yakınının vefatı dolayısıyla Kamerun'a giden Samuel Eto'o, ailevi sorunları nedeniyle ülkesinde olan Ramon Motta ve sakatlığı bulunan Yekta Kurtuluş katılmadı.
Geçen hafta deplasmanda oynanan Akhisar Belediyespor karşılaşmasında sakatlanan Mustafa El Kabir, teknik direktör Rıza Çalımbay ile bir süre konuştuktan sonra takımla çalışmalara başladı.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:01
- Fenerdao
Toplam 7
Yorum
RASİM BZ AKSAM BASKA BIR MAÇ MI İZLEDİK.
- Cimbom'dan dev zafer!
Toplam 3
Yorum
baskette yendik çok büyük başarı, çoook büyük başarı. tebrikler. futbolda yenemedik ama baskette yendik.
- Erman Toroğlu: Hata yok gol temiz
Toplam 23
Yorum
levent Yani top ihlal bölgesinde sabıt duracak ..top hareket halındeyken vurdu filan boş laflar.Erman hoca bilmiyor.
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