Galatasaray hazırlıkları sürdü
Antalyaspor, hafta sonunda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında, pazartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek olan Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti. Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi teknik direktör Rıza Çalımbay, futbolcularını orta sahada toplayarak bir süre konuştu. İzinli olan Ramon Motta ve sakatlığı bulunan Yekta Kurtuluş çalışmaya katılmadı. Mustafa El Kabir ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Koşunun ardından kısa pas ve top sürme çalışması yapan kırmızı-beyazlı takımın bir hayli neşeli olduğu gözlendi. Antrenman, yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.
- 01 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:07
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İsmail Köybaşı'ndan açıklama
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1907 GFB SEN BEŞİKTAŞI MUMLA ARAYACAKSIN İSMAİL KÖY BAŞI SENİ İSTEMİYORUZ
- Kupada enfes şölen
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Cenan Fanatik bir BJK'lı olarak Sivas'a canı gönülden başarılar.
- Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesi uzatıldı
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54 imparatorluğu doğru düşünüyorsun ama onurunda yeri garanti değil.form düşüklüğü yaşıyor bazen.buda demektirki harun 11 de çıkabilir bir süre
Galatasaray hazırlıkları sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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