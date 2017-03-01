Galatasaray hazırlıkları sürdü

Antalyaspor, hafta sonunda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında, pazartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek olan Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti. Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi teknik direktör Rıza Çalımbay, futbolcularını orta sahada toplayarak bir süre konuştu. İzinli olan Ramon Motta ve sakatlığı bulunan Yekta Kurtuluş çalışmaya katılmadı. Mustafa El Kabir ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Koşunun ardından kısa pas ve top sürme çalışması yapan kırmızı-beyazlı takımın bir hayli neşeli olduğu gözlendi. Antrenman, yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.