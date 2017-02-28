Antalyaspor G.Saray'a hazırlanıyor
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 6 Mart Pazartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi teknik direktör Rıza Çalımbay, futbolcularını saha ortasında toplayarak bir süre konuştu.
İzinli olan Ramon Motta ve sakatlıkları bulunan Yekta Kurtuluş ile Mustafa El Kabir'in katılmadığı idmanda futbolcular, koşunun ardından dar alanda pas çalıştı.
Teknik direktör Çalımbay'ın çalışma sırasında sık sık not tuttuğu gözlendi.
Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı. Çalışmada futbolcuların neşesi dikkati çekti.
- 28 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 20:18
- G.Saray ve Dursun Özbek'e ceza
Toplam 35
Yorum
FUTBOL USA DURSUN TARAFTARI KANDIRIYO BU CIKISLARLA, AZIZ YILDIRIM TFF'YE BIZE PAZAETESI MAC VERMEYIN DEDI TFF HEMEN OKEYLEDI, DURSUN TELALIK YAPTI.
- Lukas Podolski bugün gidiyor
Toplam 43
Yorum
kiremithane dinamodan biz mi 6 yedik liverpoldan biz mi (8) yedik oraya 4 4 4 yazmışsın yazacak çok şey varda nese senin seviyene inmeyeyim
- G.Saray’ın defansında istikrar yok
Toplam 16
Yorum
karabeyaz verin brumayi besiktasa, geri kalanlarlada tursu kurun :))))))))
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