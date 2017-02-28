Antalyaspor G.Saray'a hazırlanıyor

Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi teknik direktör Rıza Çalımbay, futbolcularını saha ortasında toplayarak bir süre konuştu.

İzinli olan Ramon Motta ve sakatlıkları bulunan Yekta Kurtuluş ile Mustafa El Kabir'in katılmadığı idmanda futbolcular, koşunun ardından dar alanda pas çalıştı.





Teknik direktör Çalımbay'ın çalışma sırasında sık sık not tuttuğu gözlendi.

Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı. Çalışmada futbolcuların neşesi dikkati çekti.