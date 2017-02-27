Antalyaspor'a Akhisar freni

Süper Lig'de yakaladığı çıkışla 5'inci sıraya yükselen Antalyaspor'un, 6 maçtır sürdürdüğü yenilmezlik serisi Akhisar Belediyespor maçıyla sona erdi. Antalyaspor, ikinci devre ilk yenilgisini almış oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasını Antalyaspor, Akhisar Belediyespor mağlubiyetinin ardından 35 puanla 5'inci sırada tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yakaladığı çıkışla adından söz ettiren kırmızı beyazlıların, 6 haftadır sürdürdüğü yenilmezlik serisi Akhisar deplasmanında sona erdi. Ligde en son 15'nci haftada Bursaspor'a yenilen Antalyaspor, 6 haftalık süreçte sadece 20'nci hafta Atiker Konyaspor ile berabere kaldı. Puan cetvelinde üst sıradaki Fenerbahçe ve alt sıradaki Trabzonspor'la arasında 3'er puan fark olan Antalyaspor, gelecek hafta sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.



Ligde 7 mağlubiyeti bulunan Antalyaspor kaybettiği maçlardan 5'inde kalesinde 3 gol gördü. 2'sinde ise rakibinden 2 gol yedi. Antalyaspor, ligin ilk devresi Aytemiz Alanyaspor'a 2-1, Atiker Konyaspor'a 3-0, Kardemir Karabükspor'a 3-2, Galatasaray'a 3-1, Beşiktaş'a 3-0, Bursaspor'a 2-1, ikinci devresi ise Akhisar Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu. Antalyaspor, Akhisar Belediyepor yenilgisiyle 2017 yılındaki ilk mağlubiyetini aldı.