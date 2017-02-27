Antalyaspor'a Akhisar freni
Süper Lig'de yakaladığı çıkışla 5'inci sıraya yükselen Antalyaspor'un, 6 maçtır sürdürdüğü yenilmezlik serisi Akhisar Belediyespor maçıyla sona erdi. Antalyaspor, ikinci devre ilk yenilgisini almış oldu.
Ligde 7 mağlubiyeti bulunan Antalyaspor kaybettiği maçlardan 5'inde kalesinde 3 gol gördü. 2'sinde ise rakibinden 2 gol yedi. Antalyaspor, ligin ilk devresi Aytemiz Alanyaspor'a 2-1, Atiker Konyaspor'a 3-0, Kardemir Karabükspor'a 3-2, Galatasaray'a 3-1, Beşiktaş'a 3-0, Bursaspor'a 2-1, ikinci devresi ise Akhisar Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu. Antalyaspor, Akhisar Belediyepor yenilgisiyle 2017 yılındaki ilk mağlubiyetini aldı.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:05
- Fenerbahçe'ye havalimanında protesto!
Toplam 69
Yorum
Cenk Orada bunları haykıran 300 kişinin ağzına sağlık.Aklımızda kalbimizde orda olmasakta aynı.
- Yenmeye gidiyoruz
Toplam 7
Yorum
ababa Olimpiakos Maçının Provasını Yapacağız...Avrupada TURUDA GEÇERİZ,,TT Arenada gs yi de YENERİZ...Bu Takımlar BİZE RAKİP OLAMAZ...ŞAMPİYON BJK
- ‘100. yıl gibi’
Toplam 1
Yorum
bjk advers Buzdolabının futbolcu olmuş hali sahadaki soğuk futboluna attığı buz gibi gollerle Beşiktaşlı taraftarların gönlüne girmiş bir futbolcu .
Antalyaspor'a Akhisar freni haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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