Antalyaspor taktik çalıştı
Antalyaspor, Akhisar Belediyespor hazırlıklarını teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde sürdürüyor. Antrenmanı izleyen taraftarlar Çalımbay ile futbolculara baklava ikram etti.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki idman ısınma ve koşuyla başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından kırmızı beyazlılar taktik çalıştı.
Çalımbay, futbolcularını sık sık topa sahip olmaları konusunda uyardı. Antrenmana izinli Motta ile sakatlığı devam eden Yekta katılmadı.
TARAFTARDAN BAKLAVA
Antalyaspor taraftarları izledikleri çalışmanın sonunda teknik direktör Çalımbay, futbolculara baklava ikram etti. Taraftarlar Futbolcularla fotoğraf çektirdi.
ETO'O'DAN GENÇLERE ŞUT DERSİ
Antrenmanın bitişi ardından takım kaptanı Eto'o, takımın genç oyuncuları Harun ve Drole ile özel olarak ilgilendi. İki genç oyuncuyla bir süre sohbet eden Eto'o, daha sonra şut çalıştırdı, şut çekerken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Daha sonra Eto'o'nun verdiği pasla Harun ve Drole şut çekti.
Bu arada tesislere giderken otomobiliyle trafik kazası geçiren Deniz Kadah'a arkadaşları geçmiş olsun dileklerini iletti. Deniz Kadah da arkadaşlarına kazanın nasıl yaşandığını anlattı.
Çalımbay, futbolcularını sık sık topa sahip olmaları konusunda uyardı. Antrenmana izinli Motta ile sakatlığı devam eden Yekta katılmadı.
TARAFTARDAN BAKLAVA
Antalyaspor taraftarları izledikleri çalışmanın sonunda teknik direktör Çalımbay, futbolculara baklava ikram etti. Taraftarlar Futbolcularla fotoğraf çektirdi.
ETO'O'DAN GENÇLERE ŞUT DERSİ
Antrenmanın bitişi ardından takım kaptanı Eto'o, takımın genç oyuncuları Harun ve Drole ile özel olarak ilgilendi. İki genç oyuncuyla bir süre sohbet eden Eto'o, daha sonra şut çalıştırdı, şut çekerken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Daha sonra Eto'o'nun verdiği pasla Harun ve Drole şut çekti.
Bu arada tesislere giderken otomobiliyle trafik kazası geçiren Deniz Kadah'a arkadaşları geçmiş olsun dileklerini iletti. Deniz Kadah da arkadaşlarına kazanın nasıl yaşandığını anlattı.
- 22 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:06
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Hata değil art niyet var!''
Toplam 68
Yorum
ersin karagül geçen yıl niye sesiniz çıkmıyordu. trabzonspor maçlarından sonra da böyle açıklamalar yapsaydınız.
- Kocaman Fener’e mi geliyor?
Toplam 46
Yorum
Zeki1907 Aykut Kocamanın Fb.ye gelmesi FB.nin 10 yıl geri gitmesi demektir. Bırakın korkak adamı.
- ''Hata değil art niyet var!''
Toplam 68
Yorum
Düsseldorf'lu Bu iki Istanbul takımıyla ne zaman maç yapsak , idare heyetlerinin çeneleri durmuyor !
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