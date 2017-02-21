Eto'o'ya baklava sürprizi
Antalyaspor'un cumartesi günü karşılaşacağı Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdüğü antrenmanı izleyen taraftarlar, Eto'o'ya üzerinde adının yazılı olduğu baklava ikram etti.
EL KABİR ANTRENMANI TAMAMLAYAMADI
Antrenmanda sakatlık yaşayan El Kabir de çalışmayı tamamlayamadı. El Kabir'in dizinde ağrı hissetmesi nedeniyle tedaviye alındığı belirtildi. Antrenmanı Antalyaspor taraftarı da izledi. Başta Eto'o ve teknik direktör Rıza Çalımbay ile futbolculara tezahüratlarla destek olan taraftarlar, takımı Avrupa kupalarında görmek istediklerini söyledi. Antrenman sonunda taraftarlar futbolculara baklava ikram etti. Taraftar ve futbolcular üzerinde Eto'o'nun adı yazılı olan baklavayla da fotoğraf çektirdi.
- 21 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 14:44
- ''Şampiyon yap bizi Tudor Efendi''
Toplam 4
Yorum
GAA ultraviyolelerden güzel bir fıkra. komik gerçekten.
- Yiğido Gekas’la coştu
Toplam 7
Yorum
sporsever sağ bek ahmet sırıtıyor takımda yiğitte iyi mücadele ediyor ama top yapmada zayıf o iki yerede rıdvan adem yerleştirilirse takım süper olur
- Tudor’un zor seçimi
Toplam 16
Yorum
uyandırayım 3 lü oynuycaksan zaten chedjou oyun kurar geriden de jong tolga fazla tolga josue veya selçuk yapman lazım göbeği ileri top taşıyamazsın
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