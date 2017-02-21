 Antalyaspor Akhisar'a hazırlanıyor – Fotomaç – 21 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Şubat 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Akhisar'a hazırlanıyor

    Antalyaspor Akhisar'a hazırlanıyor

    , 'in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncular iki gruba ayrıldı. Bir grup istasyonda kuvvet koordinasyon çalışırken, diğer grup dar alanda taktiksel çalışmalar yaptı.

    Sakatlığı süren Yekta Kurtuluş ve izinli olan Motta'nın katılmadığı antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maç ile sona erdi.

    Dizinde ağrı olan El Kebir çalışmayı yarıda bıraktı. Hafif sakatlığı bulunan Diego ise salonda çalıştı.

    Bu arada tesislere gelen bir grup taraftar, antrenmanı izledi. Taraftarlar, antrenman bitiminde futbolculara, üzerinde "Eto'o" yazan baklava ikram etti.

    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Antalyaspor Akhisar'a hazırlanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.