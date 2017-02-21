Antalyaspor Akhisar'a hazırlanıyor
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncular iki gruba ayrıldı. Bir grup istasyonda kuvvet koordinasyon çalışırken, diğer grup dar alanda taktiksel çalışmalar yaptı.
Sakatlığı süren Yekta Kurtuluş ve izinli olan Motta'nın katılmadığı antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maç ile sona erdi.
Dizinde ağrı olan El Kebir çalışmayı yarıda bıraktı. Hafif sakatlığı bulunan Diego ise salonda çalıştı.
Bu arada tesislere gelen bir grup taraftar, antrenmanı izledi. Taraftarlar, antrenman bitiminde futbolculara, üzerinde "Eto'o" yazan baklava ikram etti.
- 21 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 19:07
- İbanez attı, U21’ler kazandı
Toplam 1
Yorum
arda su adamı u 21 koyuyorlar varyaa
- Advocaat, Krasnodar maçı öncesi konuştu
Toplam 7
Yorum
savas sonunda fatura seyirciye kesilmiş ya pes demek lazım.
- Başkan adayları kolları sıvadı
Toplam 6
Yorum
Efe dogan Abdurahman baskan olmali artik bu kutsal gorevden kacamaz artik
Antalyaspor Akhisar'a hazırlanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.