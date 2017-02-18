Türkiye'nin gururu, dünyanın incisi!
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk Tesisleri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalyaspor Başkanı Ali ŞafakÖ ztürk, siyaset, iş ve spor dünyasının ünlü isimlerinin katılımıyla Türk sporuna kazandırıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 50 milyon TL'lik yatırımla inşa edilerek Antalyaspor'a hediye edilen Atilla Vehbi Konuk Tesisleri, muhteşem bir törenle hizmete girdi. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en iyi tesislerinden biri olarak kabul edilen spor kompleksinin açılışına, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, yazarımız Rıdvan Dilmen, Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Antalyasporlu futbolcular, taraftar grupları, Antalyaspor gönüllüleri ve siyaset, iş ve spor dünyasının ünlü isimleri katıldı.
'BENİM EN BÜYÜK HAYALİM'
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in "En büyük hayalim" dediği, Antalyaspor tezahüratlarının hiç dinmediği, büyük coşkunun yaşandığı, futbol otoritelerinin hayran kaldığı, kırmızı-beyazlılar'a çağ atlatacak tesis, şampiyonlukların da müjdecisi olacak. Türel açılışta yaptığı konuşmada, "Antalya'mıza dünyanın en güzel kulüp spor tesislerinden birisini kazandırmanın, gözbebeğimiz olan kulübümüze hep hayalini duyduğumuz bir tesisle sevgimizi ve desteğimizi göstermiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.
'SPORUN BAŞKENTİ ANTALYA'
Başkan Türel, Antalyaspor Tesisleri projesine şekil verirken Fransa, Almanya milli takım kamplarının incelenerek, onlardan daha üstün bir projenin ortaya çıkarıldığına dikkat çekti.
Türel, "Bu tesis sadece bir futbol kulübü tesisi değildir. Bu tesis aynı zamanda bir spor tesisi, konaklama tesisi, eğitim tesisinden oluşan bir komplekstir. İnşallah Antalyaspor Koleji, gelecekte spor akademisi, hatta belki bir üniversiteyi doğuracak altyapı ve üstyapı yatırımıdır aynı zamanda. Böylece geleceğin şampiyonları burada yetişecek. Antalyaspor da artık güçlü temeller üzerinde büyüyecek ve geleceğin en güçlü kulüplerinden birisi olacaktır. Antalya'da spor turizmi hem bu tür tesislerle hem de güçlü kulübümüzle gelişecektir. Antalya'yı sporun da başkenti yapacağız" diye konuştu.
ÇİM SAHA, KAPALI SPOR SALONU VE KONAKLAMA TESİSİ
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri, 17 bin 400 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 135 bin metrekarelik dev bir alan üzerine kuruldu. 2 bin 100 metrekare alana sahip çok amaçlı kapalı spor salonu, 385 kişilik konferans salonu, 126 kişilik 64 standart oda ve 2 süit odadan oluşan konaklama tesisine sahip projede, 4 adet çim futbol sahası, 2 adet mini antrenman sahası, bin 570 kişi seyirci kapasiteli tribün, 2 adet tenis kortu, 152 araçlık otopark bulunuyor.
ANTALYASPOR ADINDAN SÖZ ETTİRECEK' - RIDVAN DİLMEN
Açılışa katılan yazarımız Rıdvan Dilmen, bu müthiş spor kompleksiyle Antalyaspor'un 3-5 sene içinde Türkiye'de adından sıkça söz ettireceğini öne sürdü. Dilmen, "3 -5 sene sonra Türkiye'de 5 kulüp olacaksa bunlardan bir tanesi Antalyaspor olacaktır. Bunun temelleri, açılan bu harika tesisle atıldı ve uygulanmaya başlandı. Hem Menderes Türel, hem Ali Şafak Öztürk hem de Rıza Çalımbay bu ülkenin bir şansıdır" ifadelerini kullandı.
ALTIN MADALYALI PROJE
Büyükşehir Belediyesi, 'Akdeniz Belediyeler Birliği 2'nci Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda Antalyaspor Tesisleri Projesi ile birinci oldu. 22 farklı belediyeden 51 projenin katıldığı yarışmada, Avrupa'nın en iyisi olarak gösterilen Antalyaspor Tesisleri, Üst Yapı Çalışmaları Kategorisi'nde birinciliğe layık görüldü.
'CUMHURBAŞKANIMIZ SAYESİNDE'
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, projeye 2004'te ilk başkanlık döneminde başladığını belirtip, o zaman Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katkıları sayesinde tesisin Antalyaspor'a kazandırıldığını vurguladı. Türel, "O zaman tesis alanı Orman Bakanlığı'ndaydı, buradan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, daha sonra Belediyemize tahsisi gerekiyordu. Bürokratik engelleri aşmak için büyük bir gayret sarf ettik. O dönem Başbakan olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu projenin önündeki engelleri aşmamızda en büyük katkıyı yapmışlardı" dedi.
2009'da seçimi kaybettikten sonra çeşitli problemlerden dolayı duraklama geçiren projeyi, 2014'te seçilmesinin ardından tekrar ele aldığını ifade eden Türel, "2014 Eylül ayında Antalyaspor Derneği protokolünü imzaladık. Dernek ile bu tesisin protokolünü imzalarken, nikah törenimden sonra en çok heyecanlandığım imza olduğunu söylemiştim. Bir projenin arkasından 12 sene koşturursanız, bu duygumu daha iyi anlarsınız" diye konuştu.
ALANYA'YA DA TESİS MÜJDESİ
Senelerin gayretini taçlandırdıklarının altını çizen Menderes Türel, Süper Lig'deki ilçe takımı Alanyaspor'a da tesis müjdesi verdi. Türel, "Ankara'da bulunduğum dönemde yasal düzenleme ile belediyelerin önünü açarak bu tesislerin yapılıp kulüplerimize kazandırılması imkanını sağladık. Bugün artık Türkiye'de tüm belediyeler benzeri tesisleri yapıp kulüplerimize kazandırabilir. Şimdi bu tesisin bir benzerini Alanyaspor'umuza da kazandırmanın gayretlerini gösteriyoruz. Sayın Bakanımızın destekleri ile alan tahsisi problemi çözüldü. Önümüzdeki haftalarda Alanya'da da aynı Antalyaspor ile yaptığımız gibi protokolü imzalayarak yola koyulacağız" bilgisini verdi.
AHDE VEFA
Antalyaspor camiasının isim koymakla yetkilendirdiği Türel, büyük bir vefa örneği sergileyerek, kırmızı beyazlı Kulübü babası Suphi Türel ile birlikte kuran Atilla Vehbi Konuk'un ismini verdi. Türel, bunun nedenini şöyle açıkladı: "Bu tesisin isminin verilmesiyle ilgili Antalyaspor Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu, Derneği ve Vakfı, ismimin verilmesini önerdi. Bu benim için büyük bir gurur ve şereftir. Ancak herkesin kendisine göre ilkesi vardır. Görevdeyken, halkın parasıyla yapılmış eserlere ismimin verilmemesi hususunda hassasiyetim var. Bundan sonra Antalyaspor Tesislerinin adı Antalyaspor'un kurucusu Atilla Vehbi Konuk olarak, adlandırılacak ve taçlandırılacaktır. Atilla Konuk'un ve bütün kurucularımızın ruhları şad olsun, onların ismi bundan sonra bu tesiste yaşayacaktır."
'BENİM EN BÜYÜK HAYALİM'
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in "En büyük hayalim" dediği, Antalyaspor tezahüratlarının hiç dinmediği, büyük coşkunun yaşandığı, futbol otoritelerinin hayran kaldığı, kırmızı-beyazlılar'a çağ atlatacak tesis, şampiyonlukların da müjdecisi olacak. Türel açılışta yaptığı konuşmada, "Antalya'mıza dünyanın en güzel kulüp spor tesislerinden birisini kazandırmanın, gözbebeğimiz olan kulübümüze hep hayalini duyduğumuz bir tesisle sevgimizi ve desteğimizi göstermiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.
'SPORUN BAŞKENTİ ANTALYA'
Başkan Türel, Antalyaspor Tesisleri projesine şekil verirken Fransa, Almanya milli takım kamplarının incelenerek, onlardan daha üstün bir projenin ortaya çıkarıldığına dikkat çekti.
Türel, "Bu tesis sadece bir futbol kulübü tesisi değildir. Bu tesis aynı zamanda bir spor tesisi, konaklama tesisi, eğitim tesisinden oluşan bir komplekstir. İnşallah Antalyaspor Koleji, gelecekte spor akademisi, hatta belki bir üniversiteyi doğuracak altyapı ve üstyapı yatırımıdır aynı zamanda. Böylece geleceğin şampiyonları burada yetişecek. Antalyaspor da artık güçlü temeller üzerinde büyüyecek ve geleceğin en güçlü kulüplerinden birisi olacaktır. Antalya'da spor turizmi hem bu tür tesislerle hem de güçlü kulübümüzle gelişecektir. Antalya'yı sporun da başkenti yapacağız" diye konuştu.
ÇİM SAHA, KAPALI SPOR SALONU VE KONAKLAMA TESİSİ
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri, 17 bin 400 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 135 bin metrekarelik dev bir alan üzerine kuruldu. 2 bin 100 metrekare alana sahip çok amaçlı kapalı spor salonu, 385 kişilik konferans salonu, 126 kişilik 64 standart oda ve 2 süit odadan oluşan konaklama tesisine sahip projede, 4 adet çim futbol sahası, 2 adet mini antrenman sahası, bin 570 kişi seyirci kapasiteli tribün, 2 adet tenis kortu, 152 araçlık otopark bulunuyor.
ANTALYASPOR ADINDAN SÖZ ETTİRECEK' - RIDVAN DİLMEN
Açılışa katılan yazarımız Rıdvan Dilmen, bu müthiş spor kompleksiyle Antalyaspor'un 3-5 sene içinde Türkiye'de adından sıkça söz ettireceğini öne sürdü. Dilmen, "3 -5 sene sonra Türkiye'de 5 kulüp olacaksa bunlardan bir tanesi Antalyaspor olacaktır. Bunun temelleri, açılan bu harika tesisle atıldı ve uygulanmaya başlandı. Hem Menderes Türel, hem Ali Şafak Öztürk hem de Rıza Çalımbay bu ülkenin bir şansıdır" ifadelerini kullandı.
ALTIN MADALYALI PROJE
Büyükşehir Belediyesi, 'Akdeniz Belediyeler Birliği 2'nci Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda Antalyaspor Tesisleri Projesi ile birinci oldu. 22 farklı belediyeden 51 projenin katıldığı yarışmada, Avrupa'nın en iyisi olarak gösterilen Antalyaspor Tesisleri, Üst Yapı Çalışmaları Kategorisi'nde birinciliğe layık görüldü.
'CUMHURBAŞKANIMIZ SAYESİNDE'
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, projeye 2004'te ilk başkanlık döneminde başladığını belirtip, o zaman Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katkıları sayesinde tesisin Antalyaspor'a kazandırıldığını vurguladı. Türel, "O zaman tesis alanı Orman Bakanlığı'ndaydı, buradan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, daha sonra Belediyemize tahsisi gerekiyordu. Bürokratik engelleri aşmak için büyük bir gayret sarf ettik. O dönem Başbakan olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu projenin önündeki engelleri aşmamızda en büyük katkıyı yapmışlardı" dedi.
2009'da seçimi kaybettikten sonra çeşitli problemlerden dolayı duraklama geçiren projeyi, 2014'te seçilmesinin ardından tekrar ele aldığını ifade eden Türel, "2014 Eylül ayında Antalyaspor Derneği protokolünü imzaladık. Dernek ile bu tesisin protokolünü imzalarken, nikah törenimden sonra en çok heyecanlandığım imza olduğunu söylemiştim. Bir projenin arkasından 12 sene koşturursanız, bu duygumu daha iyi anlarsınız" diye konuştu.
ALANYA'YA DA TESİS MÜJDESİ
Senelerin gayretini taçlandırdıklarının altını çizen Menderes Türel, Süper Lig'deki ilçe takımı Alanyaspor'a da tesis müjdesi verdi. Türel, "Ankara'da bulunduğum dönemde yasal düzenleme ile belediyelerin önünü açarak bu tesislerin yapılıp kulüplerimize kazandırılması imkanını sağladık. Bugün artık Türkiye'de tüm belediyeler benzeri tesisleri yapıp kulüplerimize kazandırabilir. Şimdi bu tesisin bir benzerini Alanyaspor'umuza da kazandırmanın gayretlerini gösteriyoruz. Sayın Bakanımızın destekleri ile alan tahsisi problemi çözüldü. Önümüzdeki haftalarda Alanya'da da aynı Antalyaspor ile yaptığımız gibi protokolü imzalayarak yola koyulacağız" bilgisini verdi.
AHDE VEFA
Antalyaspor camiasının isim koymakla yetkilendirdiği Türel, büyük bir vefa örneği sergileyerek, kırmızı beyazlı Kulübü babası Suphi Türel ile birlikte kuran Atilla Vehbi Konuk'un ismini verdi. Türel, bunun nedenini şöyle açıkladı: "Bu tesisin isminin verilmesiyle ilgili Antalyaspor Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu, Derneği ve Vakfı, ismimin verilmesini önerdi. Bu benim için büyük bir gurur ve şereftir. Ancak herkesin kendisine göre ilkesi vardır. Görevdeyken, halkın parasıyla yapılmış eserlere ismimin verilmemesi hususunda hassasiyetim var. Bundan sonra Antalyaspor Tesislerinin adı Antalyaspor'un kurucusu Atilla Vehbi Konuk olarak, adlandırılacak ve taçlandırılacaktır. Atilla Konuk'un ve bütün kurucularımızın ruhları şad olsun, onların ismi bundan sonra bu tesiste yaşayacaktır."
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:30
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kayserispor durdurulamıyor!
Toplam 2
Yorum
yapmaa bizde dicki kovup sergenimi alsak :)
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Toplam 1
Yorum
hus akhisar cok basarili bir takim.cok dikkatli olmak lazim.haydi rastgele karakartalim.
- İki yıldız da kadroda yok
Toplam 15
Yorum
Yeter artik Boyle bir dandik takimi bize sunan bu yonetimden acilen kurtulmak lazim. Elimize para geldi, onuda 166 milyon kayipla kirdirdik. Defolun
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