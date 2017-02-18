 Öztürk’ten esnafa Antalya tabelası! – Fotomaç – 18 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Şubat 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Öztürk’ten esnafa Antalya tabelası!

    Öztürk’ten esnafa Antalya tabelası!
    Başkanı , Antalyaspor sevgisini yaymak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Öztürk, Antalyaspor Derneği Başkanı Nafiz Tanır, Büyük Antalyaspor Derneği Üyeleri, Kalekapısı Esnaflarını Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği Başkanı Hasan Kilit ile birlikte şehrin en işlek caddelerinden Kazım Özalp Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafa iş yerlerinin duvarına asmaları için, "Bu iş yeri Antalyaspor'u desteklemektedir" yazılı tabela verdi.
    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Öztürk’ten esnafa Antalya tabelası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.