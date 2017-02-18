Öztürk’ten esnafa Antalya tabelası!
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor sevgisini yaymak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Öztürk, Antalyaspor Derneği Başkanı Nafiz Tanır, Büyük Antalyaspor Derneği Üyeleri, Kalekapısı Esnaflarını Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği Başkanı Hasan Kilit ile birlikte şehrin en işlek caddelerinden Kazım Özalp Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafa iş yerlerinin duvarına asmaları için, "Bu iş yeri Antalyaspor'u desteklemektedir" yazılı tabela verdi.
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Buffon'dan Tudor ve G.Saray yorumu
Toplam 7
Yorum
Bufon Şekile Şekil Birader Anadın mı Yani ;)
- Albayrak, Advocaat’a gönderme yaptı
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Hala fener'e gönderme yapıyorsunuz, gerilirsek biz zararlı çıkarız, derbide gördük
- Hayaline kavuştu
Toplam 1
Yorum
BJK Helal Selçuk, bu konularda duyarlısın.. Geçen günde bir iyarette bulundun..
Öztürk’ten esnafa Antalya tabelası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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