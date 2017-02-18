''İlk hedefiniz Avrupa''
Ligde sonunculuktan 5’inciliğe kadar yükselen kırmızı-beyazlılarda Başkan Ali Şafak Öztürk, “Ligi ilk 5’te bitirelim Antalyaspor’un tarihine geçelim. Şampiyonluk, Avrupa kupasına katılmanın primi var” diye takıma çağrı yaptı.
Ligde ilk 6 haftayı galibiyetsiz, son sırada geçen Antalyaspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın gelişiyle birlikte kara bulutlar dağıldı. Seri galibiyetlerle 20. hafta sonunda 5'inci sıraya kadar yükselen kırmızı-beyazlılar'da Başkan Ali Şafak Öztürk, takımla yaptığı toplantıda futbolcularına rehavet uyarısı yapıp, rotayı çizdi. Hedeflerinin Avrupa kupaları olduğunu söyleyen Öztürk, lig şampiyonluğu, ikincilik, üçüncülük, dördüncülük için ekstra prim müjdesi verdi.
5'İNCİLİĞE DE PRİM SÖZÜ
Antalyaspor Başkanı, 5'inci sıradan Avrupa kupalarına hak kazanılması halinde de futbolculara prim ödeneceğini açıkladı. Takıma 'Avrupa'da oynamayı hedefleyin' çağrısı yapan Ali Şafak Öztürk, "Ligi ilk 5'te bitirelim Antalyaspor'un tarihine geçelim. Şampiyonluk, Avrupa kupasına katılmanın primi var. Antalyaspor'un tarihine geçen futbolcular olun" diye konuştu.
LİDERLE AYNI PUANDA
Antalyaspor'da Çalımbay'lı 14 haftada ortaya çıkan puan tablosunda kırmızıbeyazlılar, Beşiktaş ile liderliği paylaştı. Her iki takım da 14 haftada 30 puan topladı. Akdeniz ekibi Çalımbay'la sahasında oynadığı 6 maçta ise yenilgi yüzü görmedi. Evinde F.Bahçe'yi de deviren Antalya, 5 galibiyet, 1 beraberliğe imza attı.
5'İNCİLİĞE DE PRİM SÖZÜ
Antalyaspor Başkanı, 5'inci sıradan Avrupa kupalarına hak kazanılması halinde de futbolculara prim ödeneceğini açıkladı. Takıma 'Avrupa'da oynamayı hedefleyin' çağrısı yapan Ali Şafak Öztürk, "Ligi ilk 5'te bitirelim Antalyaspor'un tarihine geçelim. Şampiyonluk, Avrupa kupasına katılmanın primi var. Antalyaspor'un tarihine geçen futbolcular olun" diye konuştu.
LİDERLE AYNI PUANDA
Antalyaspor'da Çalımbay'lı 14 haftada ortaya çıkan puan tablosunda kırmızıbeyazlılar, Beşiktaş ile liderliği paylaştı. Her iki takım da 14 haftada 30 puan topladı. Akdeniz ekibi Çalımbay'la sahasında oynadığı 6 maçta ise yenilgi yüzü görmedi. Evinde F.Bahçe'yi de deviren Antalya, 5 galibiyet, 1 beraberliğe imza attı.
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:37
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kayserispor durdurulamıyor!
Toplam 2
Yorum
yapmaa bizde dicki kovup sergenimi alsak :)
- Beşiktaş ara vermedi
Toplam 1
Yorum
hus akhisar cok basarili bir takim.cok dikkatli olmak lazim.haydi rastgele karakartalim.
- İki yıldız da kadroda yok
Toplam 15
Yorum
Yeter artik Boyle bir dandik takimi bize sunan bu yonetimden acilen kurtulmak lazim. Elimize para geldi, onuda 166 milyon kayipla kirdirdik. Defolun
''İlk hedefiniz Avrupa'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.