 ''İlk hedefiniz Avrupa'' – Fotomaç – 18 Şubat 2017
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    18 Şubat 2017, Cumartesi
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    ''İlk hedefiniz Avrupa''

    ''İlk hedefiniz Avrupa''

    Ligde sonunculuktan 5’inciliğe kadar yükselen kırmızı-beyazlılarda Başkan , “Ligi ilk 5’te bitirelim ’un tarihine geçelim. Şampiyonluk, Avrupa kupasına katılmanın primi var” diye takıma çağrı yaptı.

    Ligde ilk 6 haftayı galibiyetsiz, son sırada geçen 'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın gelişiyle birlikte kara bulutlar dağıldı. Seri galibiyetlerle 20. hafta sonunda 5'inci sıraya kadar yükselen kırmızı-beyazlılar'da Başkan Ali Şafak Öztürk, takımla yaptığı toplantıda futbolcularına rehavet uyarısı yapıp, rotayı çizdi. Hedeflerinin Avrupa kupaları olduğunu söyleyen Öztürk, lig şampiyonluğu, ikincilik, üçüncülük, dördüncülük için ekstra prim müjdesi verdi.

    5'İNCİLİĞE DE PRİM SÖZÜ
    Antalyaspor Başkanı, 5'inci sıradan Avrupa kupalarına hak kazanılması halinde de futbolculara prim ödeneceğini açıkladı. Takıma 'Avrupa'da oynamayı hedefleyin' çağrısı yapan Ali Şafak Öztürk, "Ligi ilk 5'te bitirelim Antalyaspor'un tarihine geçelim. Şampiyonluk, Avrupa kupasına katılmanın primi var. Antalyaspor'un tarihine geçen futbolcular olun" diye konuştu.

    LİDERLE AYNI PUANDA
    Antalyaspor'da Çalımbay'lı 14 haftada ortaya çıkan puan tablosunda kırmızıbeyazlılar, Beşiktaş ile liderliği paylaştı. Her iki takım da 14 haftada 30 puan topladı. Akdeniz ekibi Çalımbay'la sahasında oynadığı 6 maçta ise yenilgi yüzü görmedi. Evinde F.Bahçe'yi de deviren Antalya, 5 galibiyet, 1 beraberliğe imza attı.
    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:37
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