Eto’o’dan yine örnek davranış

Futbolu kadar hayırseverliğiyle de ün yapmış olan Antalyaspor'un dünyaca ünlü yıldızı Samuel Eto'o, yine örnek bir davranışa imza attı.

Kamerunlu golcü, kendisini görmek için antrenmana gelen iki minik taraftara kramponlarını hediye etti. 12 yaşındaki Ahmet Yağız Çapan ile 14 yaşındaki Yiğit Çapan saha kenarında Eto'o ile fotoğraf çektirdi. Minik taraftarlara Eto'o beklemedikleri bir sürpriz yaptı. 35 yaşındaki yıldız son iki sezon giydiği kramponları çocuklara hediye etti.