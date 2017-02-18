 Eto’o’dan yine örnek davranış – Fotomaç – 18 Şubat 2017
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    18 Şubat 2017, Cumartesi
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    Eto’o’dan yine örnek davranış

    Eto’o’dan yine örnek davranış

    Futbolu kadar hayırseverliğiyle de ün yapmış olan 'un dünyaca ünlü yıldızı , yine örnek bir davranışa imza attı.

    Kamerunlu golcü, kendisini görmek için antrenmana gelen iki minik taraftara kramponlarını hediye etti. 12 yaşındaki Ahmet Yağız Çapan ile 14 yaşındaki Yiğit Çapan saha kenarında Eto'o ile fotoğraf çektirdi. Minik taraftarlara Eto'o beklemedikleri bir sürpriz yaptı. 35 yaşındaki yıldız son iki sezon giydiği kramponları çocuklara hediye etti.
    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:43
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