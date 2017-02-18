Eto’o’dan yine örnek davranış
Futbolu kadar hayırseverliğiyle de ün yapmış olan Antalyaspor'un dünyaca ünlü yıldızı Samuel Eto'o, yine örnek bir davranışa imza attı.
Kamerunlu golcü, kendisini görmek için antrenmana gelen iki minik taraftara kramponlarını hediye etti. 12 yaşındaki Ahmet Yağız Çapan ile 14 yaşındaki Yiğit Çapan saha kenarında Eto'o ile fotoğraf çektirdi. Minik taraftarlara Eto'o beklemedikleri bir sürpriz yaptı. 35 yaşındaki yıldız son iki sezon giydiği kramponları çocuklara hediye etti.
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kayserispor durdurulamıyor!
Toplam 2
Yorum
yapmaa bizde dicki kovup sergenimi alsak :)
- Beşiktaş ara vermedi
Toplam 1
Yorum
hus akhisar cok basarili bir takim.cok dikkatli olmak lazim.haydi rastgele karakartalim.
- İki yıldız da kadroda yok
Toplam 15
Yorum
Yeter artik Boyle bir dandik takimi bize sunan bu yonetimden acilen kurtulmak lazim. Elimize para geldi, onuda 166 milyon kayipla kirdirdik. Defolun
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