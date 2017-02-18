Çalımbay devleri solladı
Antalyaspor Rıza Çalımbay’la son 10 maçta 25 puan topladı. M.United, Juventus, Roma ve Tottenham gibi Avrupa devlerini geride bıraktı.
Jose Morais döneminde galibiyet yüzü göremeyen Antalyaspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın takıma gelmesi ile müthiş bir ivme yakaladı. Çalımbay sezonun 7. haftası öncesi Antalya'ya adım attı. Antalyaspor ilk altı hafta sonunda sadece iki puan toplamış ve galibiyet alamamış halde sonuncuydu.
Başarılı çalıştırıcıyla 14 haftada 30 puan toplayan kırmızı- beyazlılar böylece 20. hafta sonunda 5'inciliğe kadar yükseldi. Son 10 lig maçında 25 puan toplayan Akdeniz ekibi bu performansıyla da Manchester United, Juventus, İnter, Roma, Napoli ve Tottenham gibi birçok Avrupa devini geride bıraktı.
RIZA HOCAYA İMZA ÇAĞRISI
Antalya yöneticisi Bora Terzioğlu, Rıza Çalımbay'la uzun vadeli çalışmak istediklerini söyledi. Terzioğlu, "1.5 yıllık anlaşma yaptık. Zaman ne gösterir, hocamız neder bilmiyoruz. Başarının olduğu yerde süreklilik isteriz. Uzun vadeli olsun isteriz, neden olmasın?" dedi.
Başarılı çalıştırıcıyla 14 haftada 30 puan toplayan kırmızı- beyazlılar böylece 20. hafta sonunda 5'inciliğe kadar yükseldi. Son 10 lig maçında 25 puan toplayan Akdeniz ekibi bu performansıyla da Manchester United, Juventus, İnter, Roma, Napoli ve Tottenham gibi birçok Avrupa devini geride bıraktı.
RIZA HOCAYA İMZA ÇAĞRISI
Antalya yöneticisi Bora Terzioğlu, Rıza Çalımbay'la uzun vadeli çalışmak istediklerini söyledi. Terzioğlu, "1.5 yıllık anlaşma yaptık. Zaman ne gösterir, hocamız neder bilmiyoruz. Başarının olduğu yerde süreklilik isteriz. Uzun vadeli olsun isteriz, neden olmasın?" dedi.
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kayserispor durdurulamıyor!
Toplam 2
Yorum
yapmaa bizde dicki kovup sergenimi alsak :)
- Beşiktaş ara vermedi
Toplam 1
Yorum
hus akhisar cok basarili bir takim.cok dikkatli olmak lazim.haydi rastgele karakartalim.
- İki yıldız da kadroda yok
Toplam 15
Yorum
Yeter artik Boyle bir dandik takimi bize sunan bu yonetimden acilen kurtulmak lazim. Elimize para geldi, onuda 166 milyon kayipla kirdirdik. Defolun
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