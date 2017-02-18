 Çalımbay devleri solladı – Fotomaç – 18 Şubat 2017
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    18 Şubat 2017, Cumartesi
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    Çalımbay devleri solladı

    Çalımbay devleri solladı

    ’la son 10 maçta 25 puan topladı. M.United, Juventus, Roma ve Tottenham gibi Avrupa devlerini geride bıraktı.

    Jose Morais döneminde galibiyet yüzü göremeyen , Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın takıma gelmesi ile müthiş bir ivme yakaladı. Çalımbay sezonun 7. haftası öncesi Antalya'ya adım attı. Antalyaspor ilk altı hafta sonunda sadece iki puan toplamış ve galibiyet alamamış halde sonuncuydu.

    Başarılı çalıştırıcıyla 14 haftada 30 puan toplayan kırmızı- beyazlılar böylece 20. hafta sonunda 5'inciliğe kadar yükseldi. Son 10 lig maçında 25 puan toplayan Akdeniz ekibi bu performansıyla da Manchester United, Juventus, İnter, Roma, Napoli ve Tottenham gibi birçok Avrupa devini geride bıraktı.

    RIZA HOCAYA İMZA ÇAĞRISI
    Antalya yöneticisi Bora Terzioğlu, 'la uzun vadeli çalışmak istediklerini söyledi. Terzioğlu, "1.5 yıllık anlaşma yaptık. Zaman ne gösterir, hocamız neder bilmiyoruz. Başarının olduğu yerde süreklilik isteriz. Uzun vadeli olsun isteriz, neden olmasın?" dedi.
    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:42
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